ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടും പൂട്ടിച്ചെന്നു കോൺഗ്രസ്; ‘മോദിജീ, താങ്കൾക്ക് ഇത്ര ഭയമോ’?

ന്യൂഡൽഹി∙ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ‌ ഹാൻഡിൽ ലോക്കു ചെയ്തതെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്. ഇന്നു രാവിലെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണു കോൺഗ്രസ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

കോൺഗ്രസ് നേതാവു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽതന്നെ നിരോധിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം.സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്.

രാഹുലിന്റെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് മാധ്യമ വിഭാഗം തലവൻ രൺദീപ് സുർജേവാല അടക്കം 5 നേതാക്കളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍, സുഷ്മിത ദേവ്, മാണിക്യം ടാഗോർ, അജയ് മാക്കൻ എന്നിവരാണു മറ്റു 4 പേർ.

‘മോദിജീ, ഇത്ര ഭയമാണോ താങ്കൾക്ക്? ഒന്നോർക്കൂ, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ പാർട്ടിയാണു കോൺഗ്രസ്. അഹിംസയിലൂടെയും ജനഹിതം മാനിച്ചുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം. അന്നു ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഇതും ഞങ്ങൾ ജയിക്കും,’ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ കോൺഗ്രസ് കുറിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബാലികയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനു ദേശീയ ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷന്റെ (എൻസിപിസിആർ) പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ബാലികയുടെ സ്വകാര്യത രാഹുൽ ലംഘിച്ചെന്നു കാട്ടിയാണു എൻസിപിസിആർ ട്വിറ്ററിനോടു നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



English Summary: Congress says its Twitter account locked four days after Rahul Gandhi's was locked over rule violation