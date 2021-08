കൊച്ചി∙ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ യന്ത്രത്തകരാറിനെ തുടർന്നു തിരിച്ചിറക്കിയ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനക്കമ്പനി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയില്ലെന്നു പരാതി. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള യാത്രക്കാർ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി ഏഴു മണിക്കൂറിൽ ഏറെയായി വിമാനത്താവളത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയൊ മുറി സൗകര്യം ഒരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പലരും രാത്രി പത്തു മണിക്കു തന്നെ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതിനു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയവരാണെന്നും യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.



എയർ അറേബ്യയുടെ ഇന്നു രാവിലെ മൂന്നു മണിക്കു ഷാർജയിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനമാണ് യന്ത്രത്തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്നു പറന്നുയർന്നു പത്തു മിനിറ്റിനു ശേഷം അടിയന്തിര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തകരാർ പരിഹരിച്ചു യാത്ര തുടരാമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എങ്കിലും അതിനു സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് യാത്ര നീളുന്നത്. തകരാറിലായ യന്ത്രത്തിന്റെ സ്പെയർ പാർട് എത്തിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു യാത്ര തുടരുമെന്നാണ് വിമാനക്കമ്പനി വിമാനത്താവള അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ മുറി നൽകുമെന്നും അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം കാലാവധി കഴിയുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് ഏതാനും യാത്രക്കാർ. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉയർന്ന നിരക്കു നൽകി വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. ഇതിന്റെ ചെലവ് വിമാനക്കമ്പനി വഹിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നു രാവിലെ ഷാർജയിലെത്തി ജോലിയിൽ കയറാനിരുന്നവർക്കും മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നവർക്കും യാത്ര വൈകുന്നതു തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

