ആശുപത്രികൾക്ക് ഇനി വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സുരക്ഷ; ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറെ നിയമിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ആശുപത്രികളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കാഷ്വൽറ്റിയിലും ഒപിയിലും വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും. ഇനി മുതൽ നിയമിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെല്ലാം വിമുക്ത ഭടന്‍മാരായിരിക്കും.

എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറെ നിയമിക്കും. ഒപിയിലും കാഷ്വൽറ്റിയിലും സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും. പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ബന്ധിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനം നൽകാൻ തീരുമാനമായതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന ഉത്തരം നിയമസഭയിൽ നൽകിയതിനു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: നക്ഷത്ര ചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു. വാക്കാൽ നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറ‍ഞ്ഞതല്ല. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഉത്തരങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നത്. പിശക് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തിരുത്താത്ത കോപ്പിയാണ് സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതു മാറ്റാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.



