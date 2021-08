‘ഫീൽഡിൽ’ ഇറങ്ങാനാളില്ലാതെ ബിജെപി; അടി പൊട്ടുമോ കോൺഗ്രസിൽ? പുകഞ്ഞ് പഞ്ചാബ്

തീവ്രവാദം എന്ന പഞ്ചാഗ്നി കടക്കുകയായിരുന്നു എൺപതുകളിൽ പഞ്ചാബ്. ‘പഞ്ചാബ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു, പഞ്ചാഗ്നികളുടെ നടുവിൽനിന്ന്...’ എന്ന പി. ഭാസ്കരന്റെ ഗാനത്തിലെ ഹൃദയവേദന ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളുടേതുമായിരുന്നു. ആ ഉത്കണ്ഠ മലയാളികളും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ 1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിന്റെയും മുറിവുകളും എങ്ങനെ മായുമെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യധാരയിലേക്കു തന്നെ വൈകാതെ പഞ്ചാബ് ഒഴുകിയെത്തി

ചതുഷ്കോണ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിനെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തവർഷം ആദ്യം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു വശത്തുനിന്നു തന്നെയാവും രാഷ്ട്രീയപോരാട്ടം. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസിൽ പരസ്പര പോരാട്ടമുണ്ടാകുമോ എന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 38.5 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഇത്തവണ 4 മുന്നണികൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പോരാട്ടം എളുപ്പമാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല.

സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കുമോ കോൺഗ്രസ്?

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ‘സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി’ അവധിയെടുത്തത് ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ സജീവമാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അതേ പ്രശാന്ത് കിഷോർ പഞ്ചാബിൽ അവധിയിലായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണ്. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമരീന്ദർ സിങ്ങിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ തൽക്കാലം പദ്ധതിയില്ല.

നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു (നടുക്ക്), രാഹുൽ ഗാന്ധി (വലത് നിന്ന് മൂന്നാമത്), അമരീന്ദർ സിങ് (വലത് നിന്ന് രണ്ടാമത്) എന്നിവർ അമൃത്‌സറിലെ 2017 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ. ചിത്രം: AFP

2022ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനായി ഏതാനും മാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാബിനറ്റ് പദവി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ ആ പദവി വഹിക്കുമ്പോൾതന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ കാറ്റ് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന് അനുകൂലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നാണ് വാർത്തകൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും. അമരീന്ദർ ആയിരിക്കില്ല ഇത്തവണ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് എന്ന സൂചന നൽകുകയാവാം പ്രശാന്തിലൂടെ ഹൈക്കമാൻഡ്. സിദ്ദുവിന്റെ ആരോഹണവും അമരിന്ദറിന്റെ പടിയിറക്കവുമായി പ്രശാന്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലിനെ കൂട്ടിവായിക്കാം.

അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ നിരന്തരമായ എതിർപ്പ് പരിഗണിക്കാതെയാണ് സിദ്ദുവിനെ പിസിസി അധ്യക്ഷനായി ഹൈക്കമാൻഡ് നിയമിച്ചത്. പാർട്ടി വിടും എന്നതടക്കമുള്ള ഭീഷണികൾ സിദ്ദുവും പ്രയോഗിച്ചു. പിസിസി അധ്യക്ഷനായ ശേഷം രാഷ്ട്രീയ കളിക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹം ചലനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുവർണ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ പോയ സിദ്ദുവിന്റെ ഒപ്പം 62 എംഎൽഎമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 77 അംഗങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ‘കാറ്റിനൊപ്പമാണ്’. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ വെറുതെയിരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. തിരിച്ചടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ അതു പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കലുഷിതമാക്കും.

സിദ്ദുവിന് അധികാരം കൈമാറുമ്പോൾ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ കുമാർ ഝാക്കർ കോൺഗ്രസുകാരെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘ചിലരൊക്കെ അമിത് ഷായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, മറ്റു ചിലർ അരവിന്ദ് കേ‌ജ്‌രിവാളുമായും. അതൊന്നും ഫലം കാണാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകാതിരുന്നത്...’. സിദ്ദു വന്നത് ബിജെപിയിൽനിന്നാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നല്ല കാലം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആംആദ്മിയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതിയും.

മതനിരപേക്ഷരരായി അകാലിദൾ, ബിഎസ്പി

പഞ്ചാബിൽ 1967ൽ ആണ് ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭയുണ്ടായത്. ശിരോമണി അകാലിദൾ അത്തവണ സിപിഐ, സിപിഎം പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ വിശ്വസ്ത സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അകാലിദൾ. പലവട്ടം ഭരണത്തിലേറി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞതവണ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പാർട്ടി നേരിട്ടത്. 117 അംഗ സഭയിൽ 15 സീറ്റിലേക്ക് പാർട്ടി കൂപ്പുകുത്തി. ഒരു വഴികാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടി. വിവാദ കർഷക നിയമം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ബിജെപിയെ തള്ളി. തള്ളാതെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കാനും കഴിയില്ലായിരുന്നു.

ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രസിഡന്റ് സിമ്രൻജിത് സിങ് മൻ. ചിത്രം: NARINDER NANU / AFP

അടുത്ത തിരിച്ചുവരവിനായി അകാലിദൾ നോക്കുന്നത് ബിഎസ്പിയിലേക്കാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെയും ഒപ്പം കൂട്ടാനാണ് പദ്ധതി. ഈ സഖ്യം അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. കാരണം 1996ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലിദൾ– ബിഎസ്പി സഖ്യം വൻനേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു– 13ൽ 11 സീറ്റ് നേടി. കഴിഞ്ഞ തവണ 20 സീറ്റുകളിലെങ്കിലും അകാലിദൾ തോറ്റത് ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്ക് ആയിരുന്നു. ഈ സീറ്റുകളിൽ പലേടത്തും 10,000 വോട്ടുവരെ ബിഎസ്പി പിടിച്ചിരുന്നു. ബിഎസ്പിയും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. 32 ശതമാനത്തോളം ദലിത് വിഭാഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയുമ്പോഴും ബിഎസ്പി പിന്നിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ സഖ്യത്തിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആണ് ബിഎസ്പിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

കാൻഷിറാമിന്റെ ജന്മനാടാണ് പഞ്ചാബ്. 117 സീറ്റുകളിൽ 20 എണ്ണത്തിലാവും ബിഎസ്പി മത്സരിക്കുക. ബാക്കി സീറ്റുകളിൽ അകാലിദളും. പുതിയ മതനിരപേക്ഷ സഖ്യമാണ് ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുക എന്നാണ് മുതിർന്ന അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ പറഞ്ഞത്. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സഖ്യമെന്ന് മായാവതിയും വിശേഷിപ്പിച്ചു. സഖ്യത്തിന് ഭരണം പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അകാലി ദൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സുഖ്ബിർ ബാദലിനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. അകാലി സഖ്യവും ആംആദ്മിയും തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്നാണ് സഖ്യത്തിന്റെ നിലപാട്.

ആംആദ്മി ഒറ്റയ്ക്ക്, ഒറ്റയ്ക്ക്

ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ്? ഈ ചോദ്യമാണ് ആംആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. 2017ലെ അത്രയും ശക്തമല്ല പാർട്ടി എന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. തളർച്ച മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ എത്തുന്നു. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള നിയന്ത്രണം ഒരുവിഭാഗം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സൗജന്യ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവുമാണ് ഡൽഹിയിൽ ആംആദ്മിയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്. പഞ്ചാബിലും ഈ വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് ആംആദ്മി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അമൃത്‌സറിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത പത്രസമ്മേളനം. ചിത്രം: NARINDER NANU / AFP

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 300 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നാണ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ കൃഷിരീതികളാണ് പഞ്ചാബിനെ സമ്പന്നമാക്കിയത്. അതിനു വൈദ്യുതി ഉണ്ടായേ തീരൂ. അതിനാൽ വൈദ്യുതി എന്നും പഞ്ചാബിലെ വലിയ വിഷയംതന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ള പണം എവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന ചോദ്യമാണ് അകാലി ദൾ നേതാവും എംപിയുമായ നരേഷ് ഗുജ്റാൾ ഉയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ അകാലിദൾതന്നെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ 400 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ സൗജന്യ ബസ് യാത്രയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതെല്ലാം ആംആദ്മിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്.

അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും മത്സരിക്കുക എന്നാണ് പഞ്ചാബിലെ പാർട്ടി കോർഡിനേറ്റർ രാഘവ് ഛദ്ദ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 117 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും. ഛദ്ദയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുമതലക്കാരൻ. ഭഗവത് മാൻ ആണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ നേതാവ്. പാർട്ടി അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും ആംആദ്മി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സിക്കുകാർക്കിടയിലെ ജാട്ട് വിഭാഗം പതിവായി അകാലി ദളിനെയാണ് വരിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് ആംആദ്മി ആണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ഗുർമീത് സിങ് ഖുദിയാൻ എന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ആം ആദ്മിയിൽ ചേർന്നത്.

‘തല’ കുടുങ്ങിയ ബിജെപി

കാൽനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഏകാന്ത രാഷ്ട്രീയവുമായാണ് ബിജെപി നിൽക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികളാരുമില്ല. ആരും വരാനും സാധ്യതയില്ല. ‘ഫീൽഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ’ കർഷകർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നും നിശ്ചയമില്ല. സിഖ് സമൂഹത്തിൽനിന്നുള്ള ആരെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് തൽക്കാലം പാർട്ടി നടത്തുന്നത്. തൽക്കാലം സിഖ് സമൂഹത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളെയും അക്കാദമിക്കുകളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അകാലിദൾ പിരിഞ്ഞുപോയപ്പോൾ സിഖ് സമൂഹം മൊത്തമാണു നഷ്ടമായത്.

ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് (നടുക്ക്). ചിത്രം: AFP

ആദ്യകാലത്തുതന്നെ ബിജെപിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. അകാലി ദൾ സഖ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഏതാനും ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. 1997മുതൽ അകാലിദൾ വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്നു. എന്നാൽ കർഷക സമരത്തോടെ പഞ്ചാബിൽ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടുപോയ ഏക പാർട്ടി ബിജെപിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ അനിൽ ജോഷി എംഎൽഎയെ ബിജെപി 6 വർഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കി. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു കുറ്റം. അതായത് കർഷകർക്കൊപ്പം അനിൽ ജോഷി നിന്നു. സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആയി ജോഷി. തന്റെ കടുംപിടിത്തം ജോഷി തുടരുന്നു എന്നാണ് പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയത്.

പഞ്ചാബിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണം കർഷകർ ആണെന്നും അവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നതുമായിരുന്നു ജോഷിയുടെ ‘കടുംപിടിത്തം’. അഞ്ഞൂറിലേറെ കർഷകർ ഇതുവരെ മരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അമൃത്‌സറിൽനിന്ന് 2 തവണ എംഎൽഎ ആയ ജോഷി 35 വർഷമായി ബിജെപിയുടെ മുഖമാണ്. 117 സീറ്റുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നും കർഷകരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കും എന്നും പറയുമ്പോഴും ആരെ മുന്നിൽ നിർത്തും എന്ന് ബിജെപിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ അകാലിദൾ 94 സീറ്റിലും ബിജെപി 23 ഇടത്തും ആണ് മത്സരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആംആദ്മി അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാനായി ബിജെപി വോട്ടുകൾ കോ‍ൺഗ്രസിന് മറിച്ചുകൊടുത്തതിനാലാണ് തങ്ങൾ തോറ്റതെന്ന് അകാലി ദൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അകാലിദൾ നേതാവ് നരേഷ് ഗുജ്റാൾ ആണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ചുവപ്പു മാഞ്ഞ പഞ്ചാബ്

ഹർകിഷൻ സിങ് സുർജിത് എന്ന തലപ്പാവുകാരൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ‘കിങ് മേക്കർ’ ആയിരുന്ന കാലം വളരെ വിദൂരത്തായിരുന്നില്ല. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ വളരെ ജനകീയനും ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയിയും ആയിരുന്നു ഈ പഞ്ചാബുകാരൻ. സത്യപാൽ ഡാംഗ് ഭാര്യ വിമല ഡാംഗ് എന്നിവരാണ് സിപിഐക്ക് ആവേശം പകർന്ന നേതാക്കൾ. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെക്കാലം പഞ്ചാബിനെ ചുവപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇന്ന് വോട്ടുശേഖരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഘടനകളായി. 2014ൽ നോട്ടയ്ക്കും പിന്നിലായിപ്പോയി കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൾ.

ഇരുപാർട്ടികളുടേയും ക്രമാനുഗതമായ പിൻമാറ്റം വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ല രാഷ്ട്രീയപാഠമാണ്. 1967ൽ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭയിൽ സിപിഐ നേതാവ് സത്യപാൽ ഡാംഗ് അംഗമായി. 3 തവണയാണ് അമൃത്‌സറിൽ ഡാംഗ് ജയിച്ചത്.1967ൽ സിപിഐ 5, സിപിഎം 3 സീറ്റു നേടി. 72ൽ സിപിഐ 10 സിപിഎം 1 സീറ്റു കിട്ടി. 1977ൽ സിപിഎം 8, സിപിഐ 7, 1980 സിപിഐ 9, സിപിഎം 5 , 1985ൽ സിപിഐക്ക് ഒരു സീറ്റുമാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. 1992ൽ സിപിഐ 4, സിപിഎം 1. 1997ൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സീറ്റില്ലാതെ പോയി. 2002ൽ സിപിഎം പിളർന്ന് സിപിഎം (പഞ്ചാബ്) ഉണ്ടായതോടെ ഇടതുശക്തി പിന്നെയും ക്ഷയിച്ചു.

ചെയ്ത അധ്വാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആണെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എൺപതുകളിൽ തീവ്രവാദികളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സിപിഐയും സിപിഎമ്മും ആയിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് സഖാക്കളെയാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കും നഷ്ടമായത്. 70കൾക്കു ശേഷം ഇരുപാർട്ടികളെയും വിഭാഗീയത കീഴടക്കി. സിഖ് കർഷക സമൂഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ദൗർബല്യമായത്. ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ആരുമില്ല.

