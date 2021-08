ഭൂമി ഇടപാടിൽ സർക്കാർ പുറമ്പോക്കു ഭൂമിയും?; അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം - അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി ഇടപാടിൽ സർക്കാർ പുറമ്പോക്കു ഭൂമിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഭൂമി ഇടപാടു കേസിൽ കർദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരി വിചാരണ നേരിടണമെന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി ഉത്തരവ് കോടതി ശരിവച്ചുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയത്.

ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു സംശയിക്കുന്നതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭൂമി ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികളായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്നും നിർദേശിച്ചു.



മിച്ചഭൂമി വിഷയത്തിൽ പത്താഴ്ചയ്ക്കകം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ പുറമ്പോക്കു ഭൂമികള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക നിയമം വേണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : High Court order to investigate whether government wastelands involved in land deal