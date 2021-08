പേര് ശ്രീജേഷ് എന്നാണോ? എങ്കിൽ ഈ പമ്പിൽ 101 രൂപയുടെ ഇന്ധനം സൗജന്യം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒളിംപിക്സ് ജേതാവ് പി.ആർ. ശ്രീജേഷിന്റെ പേരുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും സൗജന്യം. കാഞ്ഞിരംപാറയിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ പെട്രോൾ പമ്പുടമ സുരേഷാണ് രാജ്യത്തുതന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സമ്മാനപദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

പേര് ശ്രീജേഷാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അംഗീകൃത ഐഡി കാർഡുമായി വന്നാൽ 101 രൂപയുടെ ഇന്ധനം സൗജന്യമായി നൽകും. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയാണ് ഓഫർ. ഒരാൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇന്ധനം അടിക്കാനാകൂ. അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാം. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് സമ്മാനപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടോളം ശ്രീജേഷുമാർ എത്തിയതായി പമ്പുടമ സുരേഷ് മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു.

41 വർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഹോക്കിയിൽ ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ നേടിതന്ന ശ്രീജേഷിനോടുള്ള ആദരമായിട്ടാണ് സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മക്കളായ സൂര്യയുടെയും മീനാക്ഷിയുടേയുമാണ് ആശയം. 1997ലാണ് പമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. യാത്രക്കാർക്ക് ചായയും സംഭാരവും നൽകി നേരത്തെയും പമ്പ് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.



കാഞ്ഞിരംപാറയിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ പെട്രോൾ പമ്പ്, പമ്പുടമ സുരേഷ്

ഒളിംപിക്സ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ജർമനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം വെങ്കലം നേടിയത്. നിർണായകമായത് ഗോൾക്കീപ്പറായ ശ്രീജേഷിന്റെ പ്രകടനമാണ്. 41 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഹോക്കി മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്. 49 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് മലയാളിക്കു ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്.



English Summary : If your name is Sreejesh, you will get free fuel for Rs 101