രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 41,195 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; മരണം 490

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 41,195 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരണം 490. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 3,87,987 പേർ രോഗം ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.45 ശതമാനമായതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത് 3,12,60,050 പേർ. മഹാരാഷ്ട്ര കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി. സർക്കാർ ഓഫിസുകള്‍ പൂർണനിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം വാക്സീൻ നൽകിയ ശേഷമാണു പ്രവര്‍ത്തനം പൂർണതോതിലാക്കിയത്. കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്തുമണി വരെ തുറക്കാം. ഒഡിഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: India reports 41,195 new cases and 490 deaths in the last 24 hours