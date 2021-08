‘പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടതു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൊലപാതകം’; പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി∙ പാർലമെന്റ് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാവു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും പാർലമെന്റിനു പുറത്തു മാർച്ച് നടത്തി. ‘ഇന്നു പാർലമെന്റിനു പുറത്തിറങ്ങിനിന്നാണു ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം, പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതു ജനാധിപ്യത്തിന്റെ കൊലപാതകമാണ്,’ രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനംതന്നെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണു രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനത്തോളം ആളുകള്‍ കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനം ആളുകളുടെ ശബ്ദമാണ് ഇന്നലെ അടിച്ചമർത്തിയത്, ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെട്ടത്’– രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

‘അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരം പോലും പ്രതിപക്ഷത്തിനു ലഭിച്ചില്ല. വനിതാ എംപിക്കു നേരെ ഉണ്ടായ കയ്യേറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക്–’ ശിവസേനയുടെ രാജ്യസഭാംഗം സ‍ഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു. വനിതാ എംപിമാർ അക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്നും എംപിമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുറത്തുനിന്നു 40 പേരെ പാർലമെന്റിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതായും എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: "Murder Of Democracy": Rahul Gandhi On Abrupt End To Parliament Session