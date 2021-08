തിരുവനന്തപുരം∙എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാർക്ക് കൂടി തുല്യ അനുപാതത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു മാർക്ക് സമീകരണം നടത്തി ആയിരിക്കും ഇത്തവണയും റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ.ആർ.ബിന്ദു അറിയിച്ചു.

English Summary : Plus two marks will be considered for engineering entrance rank list