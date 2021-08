ഗാനി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്നിടത്തോളം താലിബാൻ അഫ്ഗാനുമായി ചർച്ച നടത്തില്ല: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഇസ്ലാമാബാദ്∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭീകരർ വ്യാപക അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതിനിടെ, അഷ്റഫ് ഗാനി പ്രസിഡന്റായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായി താലിബാൻ ആശയവിനിമയം നടത്തില്ലെന്ന പ്രതികരണവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ.



വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഇസ്ലാമാബാദിൽവച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘3–4 മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ താലിബാനെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു,’ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞതായി പാക്കിസ്ഥാൻ പോർട്ടലായ ദ് ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷനൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

‘അഷറഫ് ഗാനി പ്രസിഡന്റായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാകില്ല എന്നതാണു നിലവിലെ സാഹചര്യം’– ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയോടെയാണു താലിബാൻ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നാണു കാലങ്ങളായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഉയർത്തുന്ന വാദം. രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ വഷളാക്കുന്നതു പാക്കിസ്ഥാൻ ആണെന്ന ആരോപണവുമായി സമീപ നാളുകളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഫ്ഗാൻ ജനത ക്യാംപെയിനുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summay: 'Taliban Won't Talk As Long As Ashraf Ghani Is President': Imran Khan