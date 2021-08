സുരേഷ് ബാബുവിനു കൊടുത്ത ‘ലോങ് ജംപ് ഉപദേശം’ മുകേഷിന്റെ സാങ്കൽപിക കഥയോ?

കൊല്ലം∙ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഒളിംപ്യൻ സുരേഷ് ബാബുവിനോട് കായിക ഇനമായി ലോങ് ജംപ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപദേശിച്ചത് താനാണെന്ന് എം.മുകേഷ് എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ അനുജനും കായികതാരവുമായ എം.ബി.സത്യാനന്ദൻ. കായികഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞ കഥയാകും ഇതെന്നും സത്യാനന്ദൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടേതും മുകേഷിന്റേതും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന കുടുംബങ്ങളാണെന്നും സുരേഷ് ബാബുവും മുകേഷുമൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുമിച്ചു കളിച്ചു വളർന്നവരാണെന്നും സത്യാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

കൊല്ലം പട്ടത്താനം ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഓണം മേളയ്ക്കായിരുന്നു പ്രസ്തുത സംഭവം. മേള സ്ഥലത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന മുകേഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബന്ധു കൂടിയായ സുരേഷ് ബാബു വന്ന് താനും കൂടി ചേരട്ടേയെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഏത് ഇനത്തിൽ ചേരണമെന്നും മുകേഷിനോട് ചോദിച്ചു. സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നീണ്ട കാലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച മുകേഷ് ലോങ് ജംപിനു ചേരാൻ പറഞ്ഞെന്നും ആ ഉപദേശത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് സുരേഷ് ബാബു കായികരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയതെന്നുമാണ് മുകേഷ് നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞത്.

ഒട്ടേറെ കായികതാരങ്ങൾ ഉള്ള കുടുംബമാണ് തങ്ങളുടേതെന്നും മൂത്തയാൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാണ് താഴെയുള്ളവർ അതിലേക്കു വന്നതെന്നും സത്യാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ സോമരാജൻ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കത‌്‌ലൺ താരമാണ്. അതിനു താഴെയുള്ള സഹോദരി ബേബി സരോജം കൊല്ലം എസ്എൻ കോളജിൽ കായിക വിഭാഗം മേധാവിയായി വിരമിച്ചയാളാണ്. അടുത്തയാളായ സുശീലൻ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ദേശീയമെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇളയതാണ് സുരേഷ് ബാബു. അദ്ദേഹത്തിനെക്കാൾ എഴു വയസ്സിന് ഇളയയാളായ ഞാൻ ഹൈജംപിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

ആദ്യ ജി.വി.രാജ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എനിക്കാണ്. സുശീലനും സുരേഷ്ബാബുവും ഞാനും ഒരുമിച്ച് നാഷനൽ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ‍ കായിക പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള സുരേഷ് ബാബുവിന് മുകേഷിന്റെ ഉപദേശം തേടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമയുള്ള കാലം മുതൽ സുരേഷ് ബാബു ലോങ് ജംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതലേ സ്കൂളിലും വീട്ടിലെ പറമ്പിലുമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അതു മാത്രമല്ല, സുരേഷ് ബാബുവിനെക്കാൾ 4 വയസ്സിന്റെ ഇളപ്പവുമുണ്ട് മുകേഷിന്. പക്ഷേ, ഞങ്ങളെല്ലാം പട്ടത്താനത്തു കളിച്ചു വളർന്നവരാണെന്നത് സത്യമാണ്. അന്ന് ഓണപ്പരിപാടികൾക്ക് ‍‍ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കലാപരിപാടികളിൽ മുകേഷ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും മുകേഷിന്റെ അച്ഛൻ ഒ.മാധവനുമൊക്കെയായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഇനത്തിനും യോജിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുകേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കൽപിക കഥയാകും അത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതു വിവാദമാക്കാനും താൽപര്യമില്ല.'

എം.ബി.സത്യാനന്ദൻ.

'പക്ഷേ, കായികതാരങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയൊരു ഘടകമല്ലെന്നാണ് ഈ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം. നീരജ് ചോപ്ര ഒളിംപിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയത് ത്രോയേഴ്സിനു പറ്റിയ ശരീരഘടന ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ദൃഢനിശ്ചയും പരിശീലനവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ നേട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചത്. നമ്മുടെ കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് വേണ്ടത്’- സത്യാനന്ദൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

ഒളിംപ്യന്‍ സുരേഷ്‍ ബാബു

1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സുരേഷ് ബാബുവിന് പ്രായം 19 വയസ്സ്. കിഴക്കേ കല്ലട പൂന്തോട്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗമായ സുരേഷ് ബാബു അന്ന് കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ കോളജിൽ ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥി. ഒളിംപിക്സിനു ശേഷം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ചരിത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ലോങ്ജംപിലും ഹൈജംപിലും ട്രിപ്പിൾ ജംപിലും ഡെക്കാത്‌ലണിലുമെല്ലാം സുരേഷ്ബാബു നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഫോസ്ബറി ഫ്ലോപ് ജംപിങ്.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 1974ൽ ‍ഡെക്കാത്‌ലണിൽ വെങ്കലവും 1978ൽ ലോങ്ജംപിൽ സ്വർണവും നേടി. മികച്ച പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവമാണ് 1972ൽ സുരേഷ്ബാബുവിന് ഒളിംപിക്സ് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ തടസ്സമായത്. 1968ൽതന്നെ ഫോസ്ബറി ഫ്ലോപ് എന്ന ടെക്നിക് ഹൈജംപിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഹൈജംപിൽ വലിയ താൽപര്യം കാണിച്ചില്ല. ലോങ്ജംപിലും ഡെക്കാത്‌ലണിലുമാണ് പിന്നീട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്‌തത്. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസുകളില്‍ പങ്കെടുത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളില്‍ മെഡല്‍ നേടിയിട്ടുള്ള അപൂര്‍വ താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് സുരേഷ് ബാബു.

1973ൽ മോസ്‌കോയിൽ ലോക യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി സുരേഷ്ബാബു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാനഡയിലെ എഡ്മന്റണിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിസ്, 1979 മോൺട്രിയോൾ ലോക അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ് എന്നീ വേദികളിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചതും സുരേഷ് ബാബുവാണ്. 1978 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ച 7.85 മീറ്റർ പ്രകടനത്തിലൂടെ ടി.സി യോഹന്നാന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ അത്‌ലീറ്റ് പുറത്തെടുക്കുന്ന മികച്ച പ്രകടനം എന്ന നേട്ടം അന്ന് കൈവരിക്കാൻ സുരേഷ് ബാബുവിന് സാധിച്ചു.

അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലും കെഎസ്ഇബിയിലും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു. രാജ്യത്തിന് കായികമേഖലയിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് 1978ൽ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 2011 ഫെബ്രുവരി 19ന് സുരേഷ് ബാബു അന്തരിച്ചു. അന്ന് ദേശീയ ഗെയിംസില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കേരള ടീമിന്റെ സംഘത്തലവനായി റാഞ്ചിയില്‍ എത്തിയ ശേഷം ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് റാഞ്ചി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വച്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.

With inputs from Premium Desk

English Summary: What is the Truth Behind Mukesh's Story About Olympian Suresh Babu?