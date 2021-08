കോഴിക്കോട്∙ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിന് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആന്റിബോഡി ചികിത്സ കേരളത്തിലും. ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ എന്നു വിളിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിൽ ചികിത്സ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് മാർഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ശരീരത്തിലെ വൈറസ്‌ ലോഡും അതുവഴി ആശുപത്രിവാസവും മരണ നിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിലും സഹായിച്ചേക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



എന്താണ് ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ?

2020ൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ക്യാംപെയ്നിടെയാണ് യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോൺഡ് ട്രംപിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. അന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി മരുന്നാണ്. അതോടെ അതിന് ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ എന്നു പേരും വീണു. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളിലെ ‘ഗെയിം ചേഞ്ചർ’ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഈ മരുന്നിന്റെ വിശേഷണം. ട്രംപിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ മരുന്നിന് യുഎസിൽ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ട്രംപ് രോഗമുക്തനായതിനു പിന്നാലെ 2020 നവംബറിൽ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി മരുന്നുപയോഗത്തിന് യുഎസ് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ വേദിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത്.

ജോ ബൈഡൻ, ഡൊണൾഡ് ട്രംപ്. ചിത്രം: AFP

കാസിരിവിമാബ്, ഇംഡെവിമാബ് എന്നീ ആന്റിബോഡികള്‍ ചേർത്തുള്ള ഒറ്റ ഡോസ് ഇൻജക്‌ഷനാണ് ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ. ഒരു ബോട്ടിൽ മരുന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും. എന്നാൽ വിലയാണ് നിലവിൽ ഈ മരുന്നിൽനിന്നു സാധാരണക്കാരെ അകറ്റുന്നത്. ഒറ്റ ബോട്ടിലിനുതന്നെ ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം വില വരും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മരുന്ന് ഉൽപാദിക്കാനായാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ പ്രയോഗിച്ചവരിൽ 80% പേർക്കും ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടിവന്നില്ലെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽത്തന്നെ മരുന്നു നൽകിയാലാണു മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുക. സ്വിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ റോഷ് ആണ് മരുന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ‘സിപ്ല’ കമ്പനിയുമായി ചേർന്നാണ് വിതരണം. മേയ് 10നാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (സിഡിഎസ്‍സിഒ) മരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ് അവസ്ഥയിലുള്ള കോവി‍ഡ് രോഗികൾക്കും കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിലുമാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പ്രമേഹം, വൃക്കരോഗം, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങി കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് (ഹൈറിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക്) ഈ മരുന്ന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച ആദ്യ ദിവസംതന്നെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗുരുതരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് രോഗി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിലൂടെ ചികിത്സ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ മരുന്നു പ്രയോഗിക്കാറില്ല. 2–8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണു മരുന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ട്രംപിനെ ചികിൽസിച്ച ഡോക്ടർ ഷീൻ കോൺലി (നടുവിൽ). ചിത്രം: SAUL LOEB / AFP

പേരു പോലെത്തന്നെ കാസിരിവിമാബ്, ഇംഡെവിമാബ് എന്നീ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡികളാണ് ഈ മരുന്നിന്റെ പ്രധാന ഘടകം. ഏതെങ്കിലും രോഗാണു, അത് ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ ഏതുമാകട്ടെ, പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം ആന്റിബോഡി പ്രോട്ടീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ അന്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് ആന്റിജൻ എന്നാണു പേര്. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആന്റിജനുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആന്റിബോഡികൾ. ഈ ആന്റിബോഡി കൃത്രിമമായി ലാബിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മോണോക്ലോണൽ മരുന്ന്.

കോവിഡിനു കാരണമായ കൊറോണവൈറസിലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനാണ് പ്രശ്നക്കാരനായ ആന്റിജൻ. ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനാണ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാൻ വൈറസിനെ സഹായിച്ചു കോവിഡിനു കാരണമാകുന്നത്. കോശങ്ങളുമായുള്ള സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനുകളുടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ തടയുക എന്നതാണ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിയുടെ ജോലി. അതായത്, കോശങ്ങളുമായി ‘ബന്ധം’ സ്ഥാപിക്കാനാകാത്ത വിധം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനുകളുടെ ശേഷി നശിപ്പിക്കുക. കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടാൻ സമയമെടുക്കും. അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനത്തിനാണ് മോണോക്ലോണൽ കോക്ടെയിൽ സഹായിക്കുക.

വില കുറഞ്ഞാൽ...

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇതിനോടകം നിരവധി പേർക്കു മരുന്നു നൽകി. ഒരു രോഗിക്ക് 60,000 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമായ മരുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൗജന്യമായാണു നൽകുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും കോക്ടെയിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാണ്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് എത്തുന്നവരോട് മരുന്നിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷമാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ്. ചിത്രം: മനോരമ

യുഎസിൽ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനാണ് മരുന്നിന് അനുമതി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇതു പ്രയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുമതികൾക്കായി നൽകിയ ഡേറ്റതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ റോഷ് നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും. അതേസമയം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മരുന്ന് സ്വീകരിച്ച 80% പേർക്കും ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നു മരുന്നു കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരുന്നിന്റെ ഉയർന്ന വില സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമാകുന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഇതു സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഡോസുകൾ കുറവാണ്.

തടുക്കുമോ മൂന്നാം തരംഗം?

ഒന്ന്, രണ്ട് തരംഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരും 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുമാണ്. ഇവരിൽ അപകടാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതാണ് മരുന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ ഈ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കാം. ആശുപത്രിവാസവും മരണ നിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ ട്രംപ് കോക്ടെയിൽ ചികിത്സ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ വകഭേദം ചെറുക്കാനും കഴിയുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേരളം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് കോക്‌ടെയിലിന്റെ വരവ്.

English Summary: Cleared for Kerala Use; what is the Antibody 'Trump' Cocktail? How it may Perform Against Coronavirus?