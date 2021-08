‘കാവേരി’ വിടാതെ യെഡിയൂരപ്പ; ചർച്ച ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാക്കി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇല്ല. കുടുംബവും ജീവനക്കാരുമായി ആർടി നഗറിലെ സ്വന്തം വസതിയിലാണ് ബസവരാജ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. രാവിലെ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കായി ‘കുമാര കൃപ’ എന്ന സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ സെൻട്രൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ‘കാവേരി’യിൽ തുടരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ബസവരാജയ്ക്ക് വസതി ലഭിക്കാത്തത്. യെഡിയൂരപ്പയോട് താമസം മാറാൻ ബസവരാജിന് ആവശ്യപ്പെടാനും ആകുന്നില്ല.

നിലിവൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം വസതിയില്ല. ബ്രിട്ടിഷ് കാലം മുതൽക്കുള്ള ബംഗ്ലാവാണ് ‘കാവേരി’. സെൻട്രൽ ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് കാലം മുതൽക്കുള്ള ബംഗ്ലാവുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഔദ്യോഗിക വസതിയായി ഉപയോഗിക്കാറ്. വാസ്തുവും മറ്റ് ജ്യോതിഷ വിശ്വാസങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവർ വസതി തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്. ഇതാണ് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താമസത്തിന് സ്ഥലം ഇല്ലാതാക്കിയത്.



‘കാവേരി’, ‘അനുഗ്രഹ’ എന്നീ ബംഗ്ലാവുകൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ചെറുതും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വസിക്കാൻ ഉതകുന്നതുമല്ല. കാവേരിക്ക് സമീപമുള്ള ‘അനുഗ്രഹ’യിൽ നിലവിൽ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് വിശ്വനാഥ് ഷെട്ടി താമസിക്കുകയാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്.എം. കൃഷ്ണ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.



നേരത്തെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യെഡിയൂരപ്പ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ റേസ് കോഴ്സ് റോഡിലുള്ള താജ് വെസ്റ്റ് എൻ‍ഡ് ഹോട്ടലിനു സമീപമുള്ള ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ബസവരാജ് മാറുകയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ‘റേസ്‌വ്യൂ കോട്ടേജ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവ് ‘കാവേരി’യേക്കാൾ ചെറുതാണ്.



‘‘മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വാസ്തുവിലും ജ്യോതിഷത്തിലും മറ്റമുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും ചില വലിയ ബംഗ്ലാവുകളും ഗസ്റ്റ്ഹൗസുകളും യാതൊന്നും നോക്കാതെ ഔദ്യോഗക വസതികളായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ‘കാവേരി’യെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിലെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകൂ.’’– മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



