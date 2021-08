31 ലക്ഷം മുറികൾ, 22 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ; യുഎസിൽ ഹോട്ടൽ മേഖല നയിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ

കൊച്ചി ∙ യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട്? അമേരിക്കയെന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള രാജ്യം. 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഹോട്ടലുകളുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളിലാവും. പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ മോശക്കാരല്ല. അമേരിക്കയിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ 60% ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണത്രെ.



സിക്കുകാരും പട്ടേൽമാരും അനേകം ഹോട്ടലുകൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പട്ടേൽമാരുടേതാണ് മോട്ടൽ ബിസിനസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും. മിനിമം സൗകര്യവും ബ്രേക്ഫാസ്റ്റും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണു മോട്ടലുകൾ. മണിക്കൂർ വാടകയ്ക്കു പോലും ലഭിക്കും. അത്തരം ഡസൻകണക്കിന് മോട്ടലുകൾ സ്വന്തമായുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടവിടെ.

ഊഹക്കണക്കല്ല, ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഹോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്കാണിത്. ഓക്സ്ഫഡ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന വിശകലന സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെട്ടത്. ഹോട്ടലുകളുടെ മാത്രമല്ല എത്ര മുറികളുണ്ടെന്നും എത്ര ദശലക്ഷം ഡോളർ മുതൽമുടക്കുണ്ടെന്നുമെല്ലാം പഠന വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ കണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 31 ലക്ഷം ഹോട്ടൽ മുറികളുണ്ടെന്നാണ്. 22 ലക്ഷം പേർക്ക് അവർ നേരിട്ട് ഈ ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി നൽകുന്നു.

ഈ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങളെത്തുന്നു. അതിഥികൾ ബില്യൻ കണക്കിനു ഡോളറാണ് ഹോട്ടലുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഫെഡ്എക്സ്, ഹോംഡിപ്പോ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ജീവനക്കാർ ഹോട്ടലുകളിലുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് 4700 കോടി ഡോളർ ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹോട്ടലുകൾ അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 680 ബില്യൻ ഡോളർ വരുമാനം നൽകുന്നുണ്ട്.

96.8 ബില്യൻ ഡോളർ സംസ്ഥാന നികുതിയും ഫെഡറൽ നികുതിയുമായി നൽകുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹോട്ടലുകളുടെ സംഘടനയായ എഎഎച്ച്ഒഎയിൽ 20,000 അംഗങ്ങളുണ്ട്. പട്ടേൽമാരുടേതാണ് മോട്ടലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും എഎച്ച്ഒഎയുടെ ചെയർമാനും പട്ടേലാണ്– ബീരാൻ പട്ടേൽ.

ലോകത്ത് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസോസിയേഷനുമാണത്രെ ഇത്. 20,000 അംഗങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു അസോസിയേഷൻ വേറൊരു രാജ്യത്തുമില്ല. അവരുടെ സംയുക്തമായ ആസ്തി എത്രയെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബില്യൻ കണക്കിനു ഡോളർ വരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കുടിയേറി അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിഭാഗമാണ് അമേരിക്കയിലെ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ.

മലയാളികളും ഈ അസോസിയേഷനിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഹോട്ടലും റസ്റ്ററന്റുമുള്ള മലയാളികളേറെ. പക്ഷേ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചു വിശകലനമില്ല. എത്ര ഗുജറാത്തികൾ, എത്ര മറാത്തികൾ, എത്ര മലയാളികൾ, തമിഴർ എന്നില്ല. പക്ഷേ കേരള ഭക്ഷണം അമേരിക്കയിൽ പല നഗരങ്ങളിലും പോപ്പുലറാണ്. മലയാളി റസ്റ്ററന്റുകളും ഏറെ.

ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമതീര (വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്) ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര ഭക്ഷണം അതിലുൾപ്പെടും. റിപ്പബ്ലിക്കൻ, ഡെമോക്രാറ്റിക് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഹോട്ടലുകളിലും പിന്നിലാവുന്നില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

