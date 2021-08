വൈറസ് വന്നത് എവിടെനിന്ന്; പുതിയ പഠനം വേണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ കൊവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം ചൈന തള്ളി. ഇതിനായുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്താനും രോഗാണുവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുമുള്ള രാജ്യാന്തര പദ്ധതി തയാറാക്കാന്‍ പുതിയ ഉപദേശകസമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ചൈന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ സഹായിക്കുകയാണ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം.



വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചു രണ്ടാംഘട്ട പഠനം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നിര്‍ദേശം വച്ചത്. വുഹാനിലെ ലാബുകളിലും മാര്‍ക്കറ്റുകളിലുമുള്ള ഓഡിറ്റും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

