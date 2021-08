ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ ഇഡി; കുരുക്ക് മുറുക്കുന്നു

കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര ബാഗിലൂടെയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ(ഇഡി) അന്വേഷണം ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുന്നു. കേസിലെ മൂന്നു പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ് ഇത്. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തു കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മിഷന്‍ അന്വേഷണ വിഷയങ്ങളില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്ന് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ച ശേഷമാണ് ഇഡി കേസന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നത്.



എന്‍ഐഎ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി റിമാന്‍ഡിലുള്ള പ്രതികളെയാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. റബിന്‍സ് കെ. ഹമീദ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, എ.എം. ജലാല്‍ എന്നിവരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കുന്നത്. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലുള്ള മൂന്നു പ്രതികളെ ഓഗസ്റ്റ് 13, 14, 15 തീയതികളില്‍ ജയിലില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് എന്‍ഐഎ കോടതി ഇഡിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസിലാണ് ഇഡി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

എന്‍ഐഎയും കസ്റ്റംസും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളില്‍ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളില്‍ പ്രതികള്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കേസില്‍ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കോടതിയുടെ അനുവാദം തേടിയത്. കെ.ടി. റമീസ് വഴി മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി എ.എം. ജലീല്‍, മലപ്പുറം ഇക്കാടപ്പള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവര്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങിയിരുന്നതായാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇതിനു പണം സ്വരൂപിക്കുകയും ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പ്രതികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ശൃംഖലയാണെന്നു കസ്റ്റംസും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകരില്‍ ഒരാളാണ് റബിന്‍സ് കെ. ഹമീദ്. നയതന്ത്ര ബാഗിലൂടെ സ്വര്‍ണം അയച്ചത് റബിന്‍സും ഫൈസല്‍ ഫരീദുമാണെന്നാണ് എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. റബിന്‍സിനെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള്‍ ഫലം കണ്ടതോടെയാണ് അറസ്റ്റു നടന്നത്. ഇയാളെ യുഎഇ നാടുകടത്തുകയും ആ വിവരം കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

English Summary: ED to question accused arrested by NIA in Diplomatic Gold Smuggling Case