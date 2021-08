ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ല; 96 മദ്യഷോപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതുമായ 96 മദ്യഷോപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എക്സൈസ് ആരംഭിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ ഷോപ്പുകളുള്ളത് – 18. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ ഓഡിറ്റിലാണ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഷോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാലാണു കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കിനു കാരണമാകുന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ: തിരുവനന്തപുരം–7, കൊല്ലം–6, പത്തനംതിട്ട–4, ആലപ്പുഴ–10, കോട്ടയം–9,ഇടുക്കി–4, എറണാകുളം–18,തൃശൂർ–10, പാലക്കാട്–8, മലപ്പുറം–9,കോഴിക്കോട്–4,വയനാട്–2, കണ്ണൂർ–4, കാസർകോട്–1

∙ തിരുവനന്തപുരം

പാറശാല, കാട്ടാക്കട,വട്ടിയൂർക്കാവ്, ബേക്കറി–മുക്കോല, കഴക്കൂട്ടം, നിലയ്ക്കമുക്ക്, വെഞ്ഞാറമൂട്

∙ കൊല്ലം

പുത്തൂർ, കൊല്ലം, നെടുമൻകാവ്, ആയൂർ, പട്ടാഴി, ഓയൂർ

∙ പത്തനംതിട്ട

കൊടുമൺ, ചിറ്റാർ, മല്ലപ്പള്ളി, പന്തളം,

∙ ആലപ്പുഴ

മുഹമ്മ, എടത്വ, തകഴി, നെടുമുടി, ചെങ്ങന്നൂർ, കൊല്ലക്കടവ്, മാവേലിക്കര, ഇടപ്പോൺ, ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം

∙ കോട്ടയം

കറുകച്ചാൽ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കോടിമത, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, നാഗമ്പടം, ഓൾഡ് ബോട്ട് ജെട്ടി, ഉഴവൂർ, രാമപുരം, വൈക്കം

∙ ഇടുക്കി

കരിമണ്ണൂർ, മൂന്നാർ, തൂക്കുപാലം, രാജകുമാരി

∙ എറണാകുളം

ബാനർജി റോഡ് കണ്‍സ്യൂമർഫെഡ്, തോപ്പുംപടി കൺസ്യൂമർഫെഡ്, പാലരിവട്ടം കൺസ്യൂമർഫെഡ്, പാടിവട്ടം, കളമശേരി, ആലങ്ങാട്, ഇലഞ്ഞി, രാമമംഗലം, കലൂർ, കടവന്ത്ര, പച്ചാളം, ഹൈകോർട്ട് ഔട്ട്ലറ്റ്, തോപ്പുംപടി, മഞ്ഞപ്ര, പെരുമ്പാവൂർ, കുറുപ്പുംപടി, മൂവാറ്റുപുഴ

∙ തൃശൂർ

കുറുപ്പം റോഡ്, നായങ്ങാടി, ശക്തൻ, കൊക്കോല, പെരിങ്ങാവൂർ, പൂത്തോല, നെടുമ്പൽ, ചാലക്കുടി, കൊരട്ടി, മേലൂർ

∙ പാലക്കാട്​

പഴയ പാലക്കാട്, കൊപ്പം, വടക്കാഞ്ചേരി, കൊടുവായൂർ, മടപ്പല്ലൂർ, ഒറ്റപ്പാലം, കൊലപ്പുള്ളി

∙ മലപ്പുറം

മഞ്ചേരി, തിരൂർ, മലപ്പുറം, കുറ്റിപ്പാല, നിലമ്പൂർ, എടക്കര, മലപ്പുറം, ചമ്രവട്ടം, പെരിന്തൽമണ്ണ

∙ കോഴിക്കോട്

പേരാമ്പ്ര, കൊട്ടക്കടവ്, രാമനാട്ടുകര, കരിക്കംകുളം

∙ വയനാട്

മാനന്തവാടി, പനമരം

∙ കണ്ണൂർ

തലശേരി, തവക്കര, തവം, കൂത്തുപറമ്പ്

∙ കാസർകോട്

കാസർകോട്

English Summary: Excise to relocate 96 liquor shops that cause problems to people and have no basic facilities