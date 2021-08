ജപ്പാൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പൽ രണ്ടായി പിളർന്നു, ആളപായമില്ല – വിഡിയോ

ടോക്കിയോ ∙ ജപ്പാൻ തീരത്ത് മണൽത്തിട്ടയിൽ ഇടിച്ച് ചരക്കുകപ്പൽ രണ്ടായി പിളർന്നു. ജപ്പാന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തെ ഹച്ചിനോഹെ തുറമുഖത്തിനടുത്ത് ബുധനാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കപ്പലിലെ 21 ജീവനക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ജപ്പാൻ തീരസേന അറിയിച്ചു. ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പനാമയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിംസൺ പൊളാരിസ് എന്ന കപ്പലാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കപ്പലിൽ നിന്ന് ചോർന്ന എണ്ണ 25 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു. എണ്ണ പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് ജപ്പാൻ തീരസേന അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Ship sailing under Panama flag runs aground in northern Japan, splits in two