മോഷ്ടിച്ച ജീപ്പുമായി പോകവെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഓടിച്ചയാൾ ഒളിവിൽ– വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മോഷ്ടിച്ചശേഷം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്ന ജീപ്പ് കഴക്കൂട്ടത്ത് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12.30നാണു കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിര്‍മാണ പ്രദേശത്തുള്ള ഹാജി അലി എന്ന ജ്യൂസ് കടയിലേക്കു ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കയറിയത്. രാത്രിയില്‍, കട അടഞ്ഞു കിടന്നതിനാല്‍ ആളപായം ഒഴിവായി.

വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീടു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ഇരണിയല്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നയാള്‍ക്ക് അപകടം പറ്റിയിറ്റുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തില്‍ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആളെ കിട്ടിയില്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ജീപ്പ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ഇടത്), അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ജീപ്പ് (വലത്)

English Summary: Stolen Jeep Met With an Accident at TVM