വസൂരി വൈറസ് നിറച്ച കുട്ടികൾ, ഒപ്പം സ്വന്തം മകനും; മറക്കില്ല ലോകം ആ വാക്സീൻ യാത്ര

കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ലോകമെങ്ങും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്സീൻ ലഭ്യതയുടെ കുറവും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള വൈമുഖ്യവും മൂലം വേഗം അൽപം കുറവാണെങ്കിലും കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ വാക്സീൻ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. വാക്സീനുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും കുത്തിവയ്ക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ആവശ്യമായ താപനില നിലനിർത്താനുമെല്ലാം ലോകമെങ്ങും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതിസാഹസികമായി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും കോളനികളിലെത്തി 3 ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയതിന്റെ ധീരചരിത്രമാണ് സ്പാനിഷ് ഡോക്ടറായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ജാവിയർ ഡി ബാൽമിസിന്റേത്.



ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ബാൽമിസിന്റെ വാക്സീൻ പ്രയാണം. വാക്സിനേഷനായി ലോകചരിത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ യാത്രയും അതു തന്നെയായിരുന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ വസൂരി ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം. ബ്രിട്ടിഷ് ഡോക്ടറായ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ കാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരം ഗോവസൂരി മനുഷ്യരിലെ വസൂരിയെ ചെറുക്കുമെന്ന് 1796ൽ കണ്ടെത്തി. ഇതുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരിൽ വസൂരി പടരുന്നത് ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജെന്നർ തെളിയിച്ചു.



ഫ്രാൻസിസ്കോ ജാവിയർ ഡി ബാൽമിസ്. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Spanish Army

കാർലോസ് നാലാമൻ രാജാവിന്റെ ഡോക്ടറായിരുന്ന ബാൽമിസ്, ജെന്നറിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കാർലോസ് രാജാവിന്റെ മകൾ മരിയ തെരേസ ആയിടയ്ക്ക് വസൂരി ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാക്സിനേഷന്റെ പ്രാധാന്യം രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബാൽമിസിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ, ചെറിയൊരു യാത്രയായിരുന്നില്ല ബാൽമിസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്കു വാക്സീൻ നൽകണം, എത്തിച്ചേരുന്നിടങ്ങളിലൊക്കെ വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കണം. ബാൽമിസിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ കാർലോസ് രാജാവ് യാത്രയുടെ ചെലവും ഏറ്റെടുത്തു.

ലോകജനസംഖ്യ 100 കോടിയിൽ താഴെ; പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം വസൂരി മരണം!

ലോകജനസംഖ്യ 100 കോടിയിലെത്തുന്നത് 1803ലാണ്. അതിനും മുൻപേ വസൂരി യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കൂട്ടക്കൊല ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയരിൽ 95 ശതമാനവും ഇക്കാലത്ത് വസൂരി ബാധിച്ചു മരിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചതോടെ സ്വർണഖനികൾ അടച്ചുപൂട്ടി. കൃഷിയും വ്യവസായവും വാണിജ്യവുമെല്ലാം നിശ്ചലമായി. ബ്രിട്ടിഷ്, സ്പാനിഷ് കോളനികളിലാകെ മരണം സംഹാരതാണ്ഡവമാടി.



1780–82 കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ പല തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു. എഡ്വേർഡ് ജെന്നറുടെ വാക്സീൻ ഉപയോഗിച്ച് 1799ൽ വലന്റൈൻ സീമാൻ എന്ന ഭിഷഗ്വരൻ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകി. വാക്സീനോടുള്ള ഭീതിയും അവിശ്വാസവും ശക്തമായിരുന്നിട്ടും ന്യൂയോർക്കിൽ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപ് തുറന്നു. എന്നാൽ, വസൂരിയുടെ അടുത്ത തരംഗത്തെ ചെറുക്കാൻ ഈ ചെറിയ ഉദ്യമങ്ങൾക്കുമായില്ല. രോഗവ്യാപനം സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലും കറുത്തവരും വെളുത്തവരും തമ്മിലുമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടിയായി മാറി.

വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കാൻ ‘ഫ്രിജ്’ ആയി കുട്ടികൾ

1803 നവംബർ 30ന് അകൊറൂണിയ തുറമുഖത്തുനിന്ന് കപ്പലേറുമ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ദൗത്യത്തിനായി ബാൽമിസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോസ് സാൽവനി, 2 അസിസ്റ്റന്റുമാർ, 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീഷനേഴ്സ്, 3 നഴ്സുമാർ, നഴ്സും അനാഥാലയ നടത്തിപ്പുകാരിയുമായ ഇസബെൽ സെൻഡാൽ ഗോമസ് എന്നിവരും അനാഥരായ 22 കുട്ടികളുമായിരുന്നു. ഇസബെലിന്റെ ഒൻപതു വയസ്സുകാരനായ മകനും അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബാൽമിസിന്റെ വാക്സീൻ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കണ്ണികളായിരുന്നു 3 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഈ 22 കുട്ടികൾ.

യുഎസിലെ കുട്ടികൾക്ക് വസൂരി വാക്സീൻ നൽകുന്നു. 1946 ഓഗസ്റ്റിലെ ചിത്രം: EWELL RIDGE, UNITED STATES

വാക്സീൻ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ബാൽമിസ്തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ജീവനുള്ള ‘ഫ്രിജുകൾ’ ആയിരുന്നു ഈ അനാഥക്കുട്ടികൾ. ശരീരത്തിനു പുറത്ത് 12 ദിവസം മാത്രമേ വാക്സീൻ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ബാൽമിസിന്റെ യാത്രയാകട്ടെ അനേകം മാസങ്ങൾ നീളുന്നതും. വാക്സീൻ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കുട്ടികളെ രോഗികളാക്കുകയായിരുന്നു ബാൽമിസിന്റെ തന്ത്രം. കാലികളിൽ ബാധിക്കുന്ന വസൂരിയായതിനാൽ അത് മനുഷ്യരിൽ ഗുരുതരമാകില്ല എന്നതായിരുന്നു ആശ്വാസം. കുട്ടികൾ വസൂരി ബാധിതരാകുമെങ്കിലും അവർക്ക് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുറപ്പ്.



യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ 2 കുട്ടികളെ രോഗബാധിതരാക്കി. പത്താം ദിവസം അവരിൽനിന്ന് സീറം എടുത്ത് അടുത്ത 2 കുട്ടികളിൽ കുത്തിവച്ചു. വീണ്ടും പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത 2 കുട്ടികൾ. 20 കുട്ടികളും രോഗബാധിതരാവുകയും ക്രമേണ രോഗമുക്തരാവുകയും ചെയ്തു. അവസാനത്തെ രണ്ടു കുട്ടികൾ രോഗബാധിതരായിരിക്കെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ബാൽമിസ് മെക്സിക്കോയിൽ എത്തി. കാനറി ദ്വീപുകളിലും കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, പെറു എന്നിവിടങ്ങളിലും തങ്ങി വാക്സീൻ യജ്ഞത്തിനു തുടക്കമിടുകയും സ്ഥിരം വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബാൽമിസും സംഘവും മെക്സിക്കോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.



സ്പെയിനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ലഘുലേഖകളും ഇവിടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബാൽമിസ് കരുതിയിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ബാൽമിസ് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ അവിടെ വാക്സിനേഷൻ അവസാനിക്കുകയല്ല മറിച്ച്, ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. വെനസ്വേലയിൽ വച്ച് സംഘം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ഡപ്യൂട്ടി സർജൻ ജോസ് സാൽവനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം കൊളംബിയ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ബാൽമിസ് ക്യാരകാസിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഹവാനയിലേക്കും പോയി.

അകൊറൂണിയയിൽനിന്ന് ബാൽമിസ് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയ 22 കുട്ടികളെ മെക്സിക്കോയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അടുത്ത പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ്. അതിനായി മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് 26 കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. തങ്ങൾ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധസേവകരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാരും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം കൊടുമ്പിരികൊണ്ട മെക്സിക്കോയിൽ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് ബാൽമിസ് ഈ കുട്ടികളെ പണം നൽകി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു. 4 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള 26 കുട്ടികളുമായി അക്കപുൾകോയിൽനിന്ന് ഫിലിപ്പീൻ‌സിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവിടെയും കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തതും പരിചരിച്ചതുമെല്ലാം ഇസബെൽ തന്നെ.

അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച്, ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കി..

ഫിലിപ്പീൻസിലും വാക്സിനേഷനെപ്പറ്റി ആദ്യം ആശങ്കയും തെറ്റിദ്ധാരണകളുമായിരുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നു ബാൽമിസ് പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതും ആദ്യം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട്, ഗവർണർ ജനറൽ റഫാൽ അഗ്വിലർ‌ തന്റെ 5 കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകിയതോടെ കത്തോലിക്കാ സഭ ബാൽമിസിന്റെ യജ്ഞത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസിൽനിന്ന് തന്റെ സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ന്യൂ സ്പെയിനിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചശേഷം ബാൽമിസ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമായ ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ചൈനയിൽ മകാവു, ക്യാന്റൻ (ഗ്വാങ്ഷൗ) എന്നിവിടങ്ങളിലും വാക്സീൻ എത്തിച്ച ശേഷം സ്പെയിനിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു.

1803ൽ അകൊറൂണിയയിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ പര്യടനം 1806ൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 3 വർഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു. ബാൽമിസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടു മാത്രം 3 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർക്കാണ് വാക്സീൻ ലഭ്യമായത്. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ദശലക്ഷങ്ങൾക്കു വേറെയും. മടക്കയാത്രയിൽ ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ബ്രിട്ടിഷ് ദ്വീപായ സെന്റ് ഹെലേനയിലും സന്ദർശനം നടത്തി. ബ്രിട്ടനും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയമായിട്ടും ദ്വീപിലെ ബ്രിട്ടിഷുകാർക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയ ശേഷമാണ് ബാൽമിസ് യാത്ര തുടർന്നത്.

ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത ദൗത്യം

ബാൽമിസിന്റെ പ്രയാണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റേതെന്ന പോലെ വാക്സീനുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും കൂടി ചരിത്രമാണ്. 1803ൽ ബാൽമിസ് യാത്ര പുറപ്പെട്ട അകൊറൂണിയയിലെ ബാൽമിസ് ബാൽക്കണിയും 22 അനാഥക്കുട്ടികളുടെ സ്മാരകവും ബാൽമിസിന്റെ വരവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഫിലിപ്പീൻസിലെ ശിലാഫലകവുമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചരിത്രമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ 2020ൽ മാഡ്രിഡ് ഭരണകൂടം നഗരം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ 2500 സൈനികരെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ബാൽമിസ് എന്നു പേരു നൽകിയത് ആ മഹത്തായ വാക്സീൻ പ്രയാണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞുതന്നെയാണ്.

ബാൽമിസ് ബാൽക്കണി. ചിത്രം: Nemigo/Wikimedia Commons

കുട്ടികളെ വാക്സീൻ സംഭരണികളാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും സ്വന്തം മകനെത്തന്നെ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിച്ച് അവസാനംവരെ ബാൽമിസിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഇസബെൽ സെൻഡാലിനെ രാജ്യാന്തര വൈദ്യശാസ്ത്ര ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ നഴ്സ് എന്ന വിശേഷണം നൽകി 1950ൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആദരിച്ചു. സ്പാനിഷ് മരുന്നുകമ്പനിയായ സിസെഡ് വെറ്ററനേറിയ 2018ൽ ഇസബെൽ സെൻഡാലിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കമ്പനിയുടെ പേര് സെൻഡാൽ എന്നുമാറ്റി. 2020 ഡിസംബറിൽ മാഡ്രിഡിൽ തുറന്ന പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രിക്കും ഇസബെലിന്റെ പേരാണ് നൽകിയത്. ഇസബെലിന്റെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി 2006ൽ ഡൊമിനിക്കൻ–അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയായ ജൂലിയ അൽവറേസ് ‘സേവിങ് ദ് വേൾഡ്’ എന്നൊരു നോവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

