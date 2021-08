താലിബാനെ തുരത്താന്‍ ചികിത്സ മതിയാക്കി ദോസ്തം എത്തി; അഫ്ഗാന്റെ ‘സേനാ വീര്യം’

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അതിക്രമം രൂക്ഷമായിരിക്കെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ പോരാട്ടദൗത്യം മാർഷൽ അബ്ദുൽ റഷീദ് ദോസ്തമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് സർക്കാർ. മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സോവിയറ്റ്– അഫ്ഗാൻ യുദ്ധകാലത്ത് സൈനിക കമാൻഡറുമായിരുന്നു ദോസ്തം. താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും വടക്കൻ മേഖലയിലായതിനാലാണ് സർക്കാർ നീക്കം. തുർക്കിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ദോസ്തമിനെ, അഫ്ഗാനിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചാണ് ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത്.

പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദോസ്തവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. താലിബാൻ വിരുദ്ധ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ബാൽഖ് തലസ്ഥാനമായ മസാരെ ഷെരീഫിലേക്ക് ദോസ്തവും സംഘവും പുറപ്പെട്ടു. മസാരെ ഷെരീഫ് കൂടി കൈവിട്ടാൽ വടക്കൻ മേഖല പൂർണമായും താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ദോസ്തമിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ജവ്സാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെബർഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാൻ കീഴടക്കിയിരുന്നു. വടക്കൻ മേഖലയെ പൂർണമായും താലിബാനിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ദോസ്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആരാണ് അബ്ദുൽ റഷീദ് ദോസ്തം?

∙ അഫ്ഗാൻ വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ 30 വർഷമായി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് ദോസ്തം. 1990കളിൽ താലിബാനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തനായത്. വടക്കൻ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സായുധ സംഘങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ചുമതല ദോസ്തമിനായിരുന്നു.

∙ 1954ൽ വടക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ ഖോജാ ഡുക്കോയിലാണ് ദോസ്തം ജനിച്ചത്. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിൽ കമാൻഡർ ഇൻ– ചീഫായിരുന്നു. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കർസായിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

∙ ശക്തനായ ഉസ്ബെക്ക് നേതാവാണ് ദോസ്തം. 2014ൽ അഫ്ഗാന്റെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി. എങ്കിലും നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ദോസ്തമിനെതിരെയുണ്ട്. 40 വർഷത്തിലേറെയായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ കളംമാറി ചവിട്ടി. ആയിരക്കണക്കിന് കലാപകാരികളായ തടവുകാരെ ദോസ്തമിന്റെ സൈന്യം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയുടെ മേൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

∙ ഐഎസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വധശ്രമങ്ങളും ദോസ്തമിനു നേരെയുണ്ടായി.

പിടിമുറുക്കി താലിബാൻ

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കാണ്ഡഹാറും ഹെറാത്തും ഉൾപ്പെടെ 12 പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ 65 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ കൈവശമാണ്. അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽനിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് താലിബാൻ പിടിച്ച ഗസ്നിയിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഇവിടത്തെ ഗവർണർ ദാവൂദ് ലഗ്‌മാനി സുരക്ഷ തേടി സ്ഥലം വിടുന്നതിന്റെയും കാബൂൾ അതിർത്തിയിൽവച്ചു പിടിയിലാകുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

താലിബാന്റെ മുന്നേറ്റം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ 30 – 90 ദിവസത്തിനകം അവർ കാബൂൾ പിടിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്. അഫ്ഗാനിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എല്ലാ പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റിൽനിന്നും ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിദേശ കമ്പനികളിലെ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ തൊഴിലുടമകളെ വിവരം അറിയിക്കണം. എല്ലാവരും എംബസിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

English Summary: Warlord Abdul Rashid Dostum back in the fray as Taliban overwhelm Afghan north