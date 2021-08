ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ജയിലിലാകുകയും പിന്നീടു നിരപരാധിയെന്നു കണ്ടെത്തി വിട്ടയയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അമേരിക്കൻ യുവതി അമാൻഡ നോക്സിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തിനു തീരുന്നില്ല. നോക്സ് എഴുതിയതടക്കം നാലു പുസ്തങ്ങൾ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റേതടക്കം 6 ഡോക്യുമെന്ററികൾ, 2 സിനിമകൾ എന്നിവ പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒടുവിലത്തേതാണു കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘സ്റ്റിൽവാട്ടർ’ എന്ന സിനിമ. തന്റെ പേരും ജീവിതകഥയും അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു പലരും ഇപ്പോഴും ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ‘സ്റ്റിൽവാട്ടറി’നെതിരെ അമാൻഡ രംഗത്തു വന്നതോടെ അവർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്.

സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ 26 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയാണ് ഇറ്റാലിയൻ കോടതി അമാൻഡയ്ക്കു വിധിച്ചത്. നിരപരാധി എന്നു കണ്ടെത്തി പുറത്തുവന്നപ്പോഴേക്കും നാലു വർഷം തടവു പിന്നിട്ടിരുന്നു. വീണ്ടും കുറ്റക്കാരിയെന്ന് അപ്പീൽകോടതി വിധിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതി വെറുതെ വിട്ടു. ‘ഇറ്റാലിയൻ കോടതിയിലെ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിചാരണ’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് അമാൻഡയുടെ കേസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ‘ഗ്രൂപ്പ് സെക്സി’നിടെയാണു കൊലപാതകമെന്ന പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മാധ്യമശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ പേരുമായി ചേർത്ത് ‘ഫോക്സി നോക്സി’ എന്നു വിളിപ്പേരിട്ടു പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങൾ അമാൻഡയെ ‘സൈക്കോ’യായി ചിത്രീകരിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളും പൊലീസും നിയമവ്യവസ്ഥയും ചേർന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽനടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യയുടെ പേരിലാണ് ഈ കേസ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ആരാണ് അമാൻഡ?

മെറെഡിക് കെർച്ചർ (21) എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് വിദ്യാർഥിനി ഇറ്റലിയിലെ പെറൂജിയയിൽ 2007 നവംബർ ഒന്നിനു കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തോടെയാണ് അമാൻഡയുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നത്. പ്രതിയായി ‘കണ്ടെത്തിയത്’ യുഎസിലെ സിയാറ്റിൽ സ്വദേശിനി അമാൻഡ നോക്‌സിനെ. വിദ്യാർഥികളുടെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇറ്റലിയിൽ പഠനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു അമാൻഡ. യുകെയിലെ ലീഡ്‌സ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന മെറെഡിക് കെർച്ചറും ഇതേപോലെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ പഠിക്കാനെത്തിയത്. പെറൂജിയയിൽ അമാൻഡ നോക്‌സിനൊപ്പം ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസം.

ഇറ്റാലിയൻ കാമുകൻ റാഫെലെ സൊലേസിറ്റോയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നവംബർ ഒന്നിന് രാത്രി കഴിഞ്ഞശേഷം പിറ്റേന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ അമാൻഡ വീടു തുറന്നുകിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. ജനൽചില്ല് തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തറയിൽ ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടതും കെർച്ചറിന്റെ മുറി പൂട്ടിക്കിടന്നതും കണ്ടു കാമുകനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. പിന്നീടാണു പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. പൊലീസ് മുറി തുറന്നപ്പോൾ, കിടപ്പുമുറിയുടെ തറയിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ടു മൂടിയ നിലയിൽ കെർച്ചറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ മൃതദേഹം നഗ്നമായിരുന്നു. പീഡനശ്രമം നടന്നതിന്റെ തെളിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ വീടിനു പുറത്തു ചുംബിച്ചും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമാൻഡയും സൊലേസിറ്റോയും പൊലീസിൽ സംശയം ഉണർത്തി. വീടിനുള്ളിൽനിന്ന് ഒന്നും മോഷണം പോകാത്തതും സംശയം കൂട്ടി. മോഷണശ്രമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അമാൻഡയും കാമുകനും ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിഗമനം. ഇരുവരെയും മൂന്നാം ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അമാൻഡ, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഒരു പബ്ബിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്നു. നവംബർ ഒന്നിനു രാത്രി അമാൻഡ പബ്ബിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പബ് ഉടമ പാട്രിക് ലുമുംബയ്ക്കു കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകാമെന്ന് അമാൻഡ മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ പാട്രിക്കും അറസ്റ്റിലായി. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു താനെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതോടെ പാട്രിക് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ജയിൽമോചിതനായി. അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള അമാൻഡയുടെ ശ്രമമായാണ് പൊലീസ് ഇതു കണ്ടത്.

അമാൻഡ ‘എയ്ഡ്സ് രോഗി!’

വ്യക്തിഹത്യയുടെ പരകോടിയായിരുന്നു പിന്നീട്. അമാൻഡയുടെ ‘വഴിവിട്ട ജീവിതം’ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. കൂട്ടംചേർന്നുള്ള ലൈംഗികകേളിക്കു വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായി കെർച്ചറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായി മാധ്യമങ്ങൾ. അമാൻഡയുടെ ബന്ധങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ജീവിതം എല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അമാൻഡ എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്ന്. അമാൻഡയുടെ ജയിൽ ഡയറി ചോർത്തിയെടുത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടി. എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നു പിന്നീടു മാധ്യമങ്ങൾക്കുതന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു.

കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും കാമുകന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു കത്തി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ അമാൻഡയുടെയും കെർച്ചറിന്റെയും ഡിഎൻഎ സാംപിൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാഫലം. ഇതുമാത്രമായിരുന്നു അമാൻഡയ്ക്കും കാമുകനും എതിരെയുള്ള ഏക തെളിവ്. കെർച്ചറുടെ മുറിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഡിഎൻഎ കൂടി കണ്ടെത്തി. റൂഡി ഗൈയ്ഡെ എന്ന മോഷ്ടാവിന്റേതായിരുന്നു സാംപിൾ. ഇയാൾ അതിനോടകം ജർമനിയിലേക്കു കടന്നിരുന്നു. പൊലീസ് ഇയാളെ തിരിച്ചെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മോഷണം നടത്താനായി കെർച്ചറുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സൊലേസിറ്റോ, കെർച്ചറെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ടെന്നായിരുന്നു റൂഡിയുടെ മൊഴി. അമാൻഡയ്ക്കു കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ആദ്യംപറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീടു മൊഴിമാറ്റി. കെർച്ചർക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിനും കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും ഇയാൾക്ക് 2008 ഒക്ടോബറിൽ 30 വർഷം തടവു കോടതി വിധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് 16 വർഷമാക്കി കുറച്ചു. 2020 ഡിസംബറിൽ റൂഡിയുടെ ജയിൽശിക്ഷ കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ശിക്ഷയുടെ ശേഷിച്ച കാലാവധി കമ്യൂണിറ്റി സർവീസിലൂടെ തീർക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഇതിനെതിരെ അമാൻഡ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

രണ്ടു തവണ കുറ്റവാളി!

വിധിക്കെതിരെ അമാൻഡ നൽകിയ അപ്പീലിൽ, കേസിൽ വീണ്ടും സ്വതന്ത്ര ഫൊറൻസിക് പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കത്തിയിൽ അമാൻഡയുടെ ഡിഎൻഎ സാംപിൾ ശരിയാണെങ്കിലും കെർച്ചറുടെ സാംപിൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു പരിശോധനാ ഫലം. ഇതോടെ 2011ൽ അപ്പീൽ കോടതി അമാൻഡയെയും കാമുകൻ റാഫെലെ സൊലേസിറ്റോയെയും വിട്ടയച്ചു. നാലു വർഷത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനുശേഷം യുഎസിലേക്കു മടങ്ങിയ അമാൻഡയ്ക്കു വൻ സ്വീകരണമാണു ലഭിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ നിയമസംവിധാനത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും യുഎസിലുണ്ടായി.

2013ൽ അപ്പീൽ കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി ഫ്ലോറൻസ് കോടതി അമാൻഡയ്ക്കും സൊലേസിറ്റോയ്ക്കും ശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. കേസിലെ സാഹചര്യത്തെളിവുകളും അമാൻഡയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് കോടതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. വിധിക്കെതിരെ അമാൻഡ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരുവരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേസന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നും മാധ്യമ സമ്മർദം കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണ്ടവിധം നടത്താതെ തിരക്കിട്ടു പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒടുവിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും

യുഎസിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം 2014ൽ ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അമാൻഡ നോക്സ് പിന്നീട് എഴുത്തുകാരിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയും പ്രഭാഷകയുമായി. അമാൻഡയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പ് ‘വെയ്റ്റിങ് ടു ബീ ഹേഡ്’ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിരപരാധികളുടെ പോരാട്ടം ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ ശബ്ദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അമാൻഡ ഇപ്പോൾ. റാഫെലെ സൊലേസിറ്റോ ഇറ്റലിയിലെ ബാരിയിൽ ഐടി കമ്പനി നടത്തുന്നു. ക്രൈം കേസുകളുടെ വിദഗ്ധനായി ഇറ്റാലിയൻ ടിവി ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ.

അമാൻഡയ്ക്ക് ഇറ്റലി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന വിധി വന്നത് 2019 ജനുവരി 21നായിരുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ കോർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റേതായിരുന്നു വിധി. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അമാൻഡയുടെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അമാൻഡയ്ക്ക് വക്കീലിനെ നല്‍കാതിരുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ ഇറ്റലിക്ക് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനമേറ്റു. 20,800 യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു (ഏകദേശം 15 ലക്ഷം രൂപ) പിഴശിക്ഷ.

വെള്ളിത്തിരയിലും...

2015ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദ് ഫേസ് ഓഫ് ആൻ ഏഞ്ചൽ’ അമാൻഡ കേസിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട സിനിമയാണ്. കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണു സിനിമ. കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സ്റ്റിൽവാട്ടർ’ സിനിമയിലും കേസ് നേരിട്ടുപറയുന്നില്ല. പകരം ഫ്രാൻസിൽ കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്ന യുഎസ് വിദ്യാർഥിനിയെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്ന പിതാവിന്റെ കഥയാണു സിനിമ പറയുന്നത്.

അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവായ ടോം മക്കാർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ മാറ്റ് ഡാമനാണു നായകൻ. ചിത്രത്തിനെതിരെ അമാൻഡ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ കോടതി നിരാകരിച്ച വാദങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനോ നായകനോ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അമാൻഡ പറയുന്നു.

