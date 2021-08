ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാരും ട്വിറ്ററും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനു ശേഷം പുതിയ പോര് പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസും ട്വിറ്ററും തമ്മിലാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കളുടെയും അടക്കം അയ്യായിരത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾക്കാണ് ട്വിറ്റർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ട്വിറ്റർ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമടക്കം ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് തങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈലിലെ പേരും ചിത്രവും രാഹുലിന്റേതാക്കി പിന്തുണയറിയിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ രാഹുലിന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച പല അക്കൗണ്ടുകളുമാണ് ട്വിറ്റർ സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിന്റെ നയമനുസരിച്ച് തെറ്റാണ്. ഇതനുസരിച്ചായിരുന്നു നടപടി. വിലക്കിനു പിന്നാലെയുള്ള റദ്ദാക്കൽ നടപടിയും വൻവിവാദമായി. ഡൽഹിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒൻപതുകാരിയുടെ കുടുംബത്തെ രാഹുൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിനാണ് വിലക്ക്. ഇരയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിവരം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ട്വിറ്ററിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

രാഹുലിന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ചാൽ?

രാഹുലിന്റേതെന്നല്ല മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ശ്രമവും Impersonation എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ട്വിറ്റർ പരിഗണിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും. ചുരുക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ വ്യാജനായി മാത്രമേ ട്വിറ്ററിന്റെ അൽഗോരിതം മറ്റു പ്രൊഫൈലുകൾ പരിഗണിക്കൂ. ആൾമാറാട്ടത്തിനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമെന്നാണ് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ട്വിറ്റർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് #RestoreRahulGandhiAccount പോലെയുള്ള ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനമുണ്ടായി.

Impersonation സംബന്ധിച്ച് ട്വിറ്ററിന്റെ നയമിങ്ങനെയാണ്:

Twitter accounts that pose as another person, brand, or organization in a confusing or deceptive manner may be permanently suspended under Twitter’s impersonation policy.

An account will not be removed if:

∙ The user shares your name but has no other commonalities, or

∙ The profile clearly states it is not affiliated with or connected to any similarly-named individuals or brands.

അതായത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുമായി ഈ അക്കൗണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രൊഫൈലിൽ വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാം. മറ്റൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ആയി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന പേരിൽ സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കാം.

സ്വന്തം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരും ചിത്രവും നൽകിയ ശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ബി.വി ശ്രീനിവാസ് കുറിച്ചതിങ്ങനെ– ‘എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും? ഓരോ പ്രവർത്തകനും രാഹുലിന്റെ ശബ്ദമായി മാറി മൂർച്ചയേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.’ ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈലുകൾ രാഹുലിന്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാകുന്നത് നിർത്തിയിട്ട്, ഒരു സമൂഹമാധ്യമായി പെരുമാറണമെന്നും ശ്രീനിവാസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വെരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവരുടെ നീല ‘ടിക്ക് മാർക്ക്’ പോകാനും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കാരണമാകാമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച നയമിങ്ങനെ

‘We may also remove the blue badge from accounts that are found to be in severe or repeated violation of the Twitter Rules. This includes:

Impersonation or intentionally misleading people on Twitter by changing your display name or bio’

‘ട്വിറ്റർ വിലക്കിന്റെ’ ലോജിക്

അസ്വാഭാവികമായ ലോഗിനുകൾ, ട്വിറ്റർ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം, പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം എന്നിവ നടന്നാൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പില്ലാതെ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം. വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ട്വീറ്റുകൾ കാണാനും കഴിയും. എന്നാൽ സ്വന്തമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ട്വീറ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിലക്ക് നേരിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡയറക്ട് മെസേജ് അയയ്ക്കാൻ ഉടമയ്ക്കു കഴിയും. അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ 'We have determined that this account violated the Twitter Rules' എന്ന അറിയിപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടമയ്ക്ക് ലഭിക്കും

ട്വിറ്ററിന്റെ മുംബൈ കേന്ദ്രം.

ചട്ടലംഘനം എന്ത്?

മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന ചട്ടം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ വാദം. പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 228എ അനുസരിച്ച് പീഡനത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാ‍ൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിവരവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഓൺലൈനായി മറ്റെവിടെങ്കിലും മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ വിവരം അത് സ്വകാര്യവിവരമായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് ട്വിറ്ററിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വകാര്യത മുൻനിർത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡി കാർഡുകൾ, വ്യക്തിഗത ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, വീടുകളുടെ വിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാം. മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്നത തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു തടയും, എന്നാൽ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്നും ട്വിറ്റർ നയം പറയുന്നു.

പരാതിപ്പെടൽ

ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കു പോലും അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ പരാതിപ്പെടാം. ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ 'It’s abusive or harmful.' എന്ന മെനുവിൽ 'Includes private information' തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ട്വിറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ: help.twitter.com/forms/private_information. ഇതിനു പുറമേ നിയമപാലന ഏജൻസികൾക്ക് നിശ്ചിത ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

ചട്ടം ലംഘിച്ചാൽ?

ആദ്യതവണ ചട്ടം ലംഘിച്ചാൽ ആരോപണവിധേയമായ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി ലോക്ക് ചെയ്യും. വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് എന്നന്നേക്കുമായി റദ്ദാക്കും. അക്കൗണ്ട് ശരിയായ കാരണത്താലല്ല വിലക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടമയ്ക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം. വിലക്ക് നേരിടുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത്.

ട്രംപ് മുതൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വരെ

എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ ‘മാ തുഝേ സലാം...’ എന്ന സോണി മ്യൂസിക്സിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള ഗാനം ട്വീറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജൂണിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ ട്വിറ്റർ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നിരന്തര സംഘർഷത്തിലായിരുന്ന ട്വിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8.8 കോടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്നെന്നേക്കുമായി വിലക്കിയിരുന്നു. അന്ന് യുഎസ് പാർലമെന്റിൽ കൂടുതൽ അക്രമാഹ്വാനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു നടപടി.

പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം പിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ടെക് ഭീമന്മാരും യുഎസിൽനിന്നായതിനാൽ വർഷങ്ങളായി ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്ക കമ്പനികളും പിന്തുടരുന്നത് യുഎസിലെ പകർപ്പാവകാശ നിയമമായ ഡിജിറ്റൽ മിലേനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് (ഡിഎംസിഎ) ആണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള നിശ്ചിത ഉള്ളടക്കം (വിഡിയോ, ഓഡിയോ, ചിത്രം ഉൾപ്പെടെയെന്തും) മറ്റൊരാൾ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾക്കെതിരെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്കോ ഉടമ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് നൽകാം.

സോണി മ്യൂസിക്സിനു വേണ്ടി ഇന്റർനാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ് ഫോണോഗ്രഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി (ഐഎഫ്പിഐ) മേയ് 24ന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ അക്കൗണ്ട് ലോക്കായത്. എ.ആർ റഹ്മാന്റെ ഗാനം അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചതിനായിരുന്നു നടപടി. ശശി തരൂർ എംപിയുടെ ട്വീറ്റിൽ 'റാ...റാ... റാസ്പുടിൻ ലവർ ഓഫ് ദ റഷ്യൻ ക്വീൻ' എന്ന ബോണി എം ഹിറ്റ് ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതിനും സമാനമായ പരാതി നൽകിയത് ഐഎഫ്പിഐ ആയിരുന്നു. ഡിഎംസിഎ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ പരാതികൾ വന്നാൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സാധാരണയാണ്.

എ.ആർ റഹ്‌മാൻ.

10 വർഷം മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വരെ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഒരു വിഡിയോയിലെ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും നോട്ടിസ് ലഭിക്കാം. ഒരു തവണ പകർപ്പാവകാശ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് വീണ്ടും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ തനിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓട്ടമേറ്റഡ് ടേക്ക് ഡൗൺ രീതിയുമുണ്ട്.

ട്വിറ്റർ നയം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഡിഎംസിഎ പരാതി നൽകിയാൽ ആ പരാതിയുടെ പൂർണരൂപം എതിർകക്ഷിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും. ഓട്ടമേറ്റഡ് ടേക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരൻ ആരെന്ന് ആരോപിതന് അറിയാൻ കഴിയും. പരാതി ഉയരാത്ത കണ്ടന്റിന് ട്വിറ്റർ സ്വയമായി നോട്ടിസ് നൽകാറില്ല. വ്യക്തിഗതമായ പരാതികൾക്ക് പുറമേ വലിയ മ്യൂസിക് സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.

ട്വിറ്ററിന്റെ ചട്ടമിങ്ങനെ

ഡിഎംസിഎ പരാതി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിയെ മുൻകൂറായി അറിയിക്കാതെ ട്വിറ്ററിനു നീക്കം ചെയ്യാനും താൽക്കാലികമായി അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാനും ട്വിറ്ററിന് കഴിയും. ഒട്ടേറെ തവണ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് ലഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പരാതി നീതിയുക്തവും സദുദ്ദേശത്തോടെയുമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരാതിക്കാരൻ നികത്തണം. തെറ്റായ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നീക്കിയതെന്ന് തോന്നിയാൽ ട്വിറ്ററിന് 'കൗണ്ടർ നോട്ടിസ്' നൽകാനും കഴിയും.

2020 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ മാത്രം ട്വിറ്ററിൽ 1.7 ലക്ഷം ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസുകളാണ് അയച്ചത്. 2015ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് വെറും 18,490 എണ്ണായിരുന്നു. 2020 തുടക്കത്തിൽ 16 ലക്ഷത്തോളം മീഡിയ കണ്ടന്റാണ് ഡിഎംസിഎ പ്രകാരം നടപടിക്ക് വിധേയമായത്. ഇതിലെല്ലാമായി ഉൾപ്പെട്ടത് 12 ലക്ഷത്തോളം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളും. ഡിഎംസിഎ ടേക്ക് ഡൗൺ നോട്ടിസുകളിൽ 15 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായപ്പോൾ, നടപടിക്ക് വിധേയമാകുന്ന ട്വീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 737 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണുണ്ടായത്.

ഡിഎംസിഎ പരാതിയെങ്ങനെ?

ട്വിറ്ററിന്റ ഹെൽപ് വിഭാഗത്തിലെ ലിങ്ക് (https://help.twitter.com/en/forms/ipi/dmca/copyright-owner) തുറക്കുക. പേര്, വിവരങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം, പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം നടന്ന ലിങ്ക്, ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റിന്റെ ലിങ്ക്, സിഗ്നേച്ചർ, വിവരണം എന്നിവ നൽകിയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത്. ഇത് ട്വിറ്റർ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. തെറ്റായ രീതിയിലാണ് കണ്ടന്റ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ (https://help.twitter.com/en/forms/ipi/dmca-counternotice) എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടർ ഡിഎംസിഎ റിക്വസ്റ്റ് നൽകാം.

English Summary: Why Rahul Gandhi and Other Congress Leaders' Twitter Account got Suspended? Explainer