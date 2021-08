ചെന്നൈ∙ കോയമ്പത്തൂര്‍ അണ്ണൂര്‍ ഒട്ടര്‍പാളയത്തു ഭൂരേഖ ചോദിച്ച ദളിത് വില്ലേജ് ഓഫീസറെക്കൊണ്ടു കാലു പിടിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ആരോപണ വിധേയനായ ഗൗണ്ടര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഗോപിനാഥന്‍ എന്നയാളെ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായി ചൊക്ലിയന്‍ എന്ന ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചു പ്രകോപിച്ചപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തല്ലുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.



ഗൗണ്ടര്‍ സമുദായക്കാരനോടു ഭൂരേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു ദലിത് വില്ലേജ് ഓഫിസറെക്കൊണ്ട് കാലുപിടിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതു വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ ഗോപിനാഥിനെ അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ തീകൊളുത്തുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂര്‍ അണ്ണൂരിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫിസിലാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഗൗണ്ടര്‍ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് എന്നയാള്‍ തന്റെ ഭൂരേഖകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കുന്നതിനാണ് എത്തിയത്.

എന്നാല്‍ രേഖകള്‍ കൃത്യമല്ലെന്നും ശരിയായ രേഖകളുമായി എത്തണമെന്നും വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ മുത്തു സ്വാമിയും ഓഫിസിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച ഗോപിനാഥിനെ മുത്തു സ്വാമി തടഞ്ഞു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മുത്തു സ്വാമിയെ ഗോപിനാഥ് ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗൗണ്ടര്‍ വിഭാഗക്കാരനായ തന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കാന്‍ മുത്തു സ്വാമിയെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പച്ചയ്ക്ക് തീകൊളുത്തി കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ മുത്തുസ്വാമി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗോപിനാഥിന്റെ കാലു പിടിക്കുകയും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

English Summary: Coimbatore dailt officer also manhandled the youth, more visuals