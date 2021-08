പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ഉയരും ദേശീയപതാക; വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷത്തിന് സിപിഎം

പാലക്കാട് ∙ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പാർട്ടിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റിയും വിട്ടുനിൽക്കലിനു വിശദീകരണം നൽകിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയിൽ, ഒരു വർഷം നീളുന്ന പരിപാടികൾക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം. വൈകി തുടങ്ങുന്ന ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാനാണു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കും പോഷക സംഘടനകൾക്കും നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം.

പാർട്ടി ഓഫിസുകളിലും ഇതരസംഘടനാ ഓഫിസുകളിലും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരാണു രാവിലെ ദേശീയപതാക ഉയർത്തുക. തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ കൃത്യമായി ചടങ്ങു നടത്തണമെന്നും ദേശീയപതാകയുടെ ചട്ടം പാലിക്കുന്നതിൽ കണിശത വേണമെന്നും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് ആറിന് മുൻപ് പതാക താഴ്ത്തണം. ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

കോവിഡ് ചട്ടം ഉറപ്പാക്കി ചടങ്ങ്



സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം സിപിഎം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയെ പരിഹസിച്ചും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തും വിവിധപാർട്ടികളും സംഘപരിവാറും അക്കാദമിക മേഖലയിലുള്ളവരും രംഗത്തുളളതിനാൽ ചടങ്ങിൽ അതീവശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലർത്താനാണു പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ധാരണ. ആഘോഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണു കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. എങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധച്ചട്ടം കൃത്യമായി പാലിക്കാനാണു സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനം.



പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിൽ അനാവശ്യതർക്കത്തിനും വാഗ്വാദത്തിനുമല്ല, യുക്തിഭദ്രവും ചരിത്രപരവുമായി മറുപടി നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രവർത്തകരെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. പരിപാടികൾക്കു ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഓൺലൈനായി തുടക്കം കുറിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പങ്കാളികളാകാറുണ്ടെങ്കിലും അതു പാർട്ടി പരിപാടിയായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.



വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട്



പൂർണസ്വാതന്ത്ര്യം അകലെ എന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട്. അതിനു സംഘടന ചരിത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും നിരത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വരികയും സംഘപരിവാർ ദേശീയതാവാദം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പങ്ക് വിശദീകരിച്ചുളള പരിപാടികൾക്കും സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത്.



കൊൽക്കത്ത തീസീസിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ അംഗീകരിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വിവാദ നിലപാടുണ്ടായത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സിപിഎം നിലപാട് എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതു പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാകുകയും ചെയ്തു.



കാലം തിരുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്



രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം വീണ്ടും പാർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ സജീവമായെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിനു ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ പങ്ക് ചരിത്രമെഴുതിയവർ മനഃപൂർവം അവഗണിച്ചുവെന്നാണു നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത്.



1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പാർട്ടിനേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ജയിലിനുള്ളിലും പുറത്തുമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചുവെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാപട്യമാണെന്നും യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം സായുധവിപ്ലവത്തിലൂ‍ടെ മാത്രമെ നേടാൻ കഴിയൂ എന്നുമായി രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്.



ബ്രിട്ടനുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കിയാണു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതെന്നു വിശദീകരിച്ചാണു ആഘോഷത്തിൽനിന്നു സിപിഎം വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധസംഗമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം സംഘടനാതലത്തിൽ ആഘോഷിക്കാത്തതു കാര്യമായ ക്ഷീണം ചെയ്തുവെന്നാണു പാർട്ടി ബംഗാൾ ഘടകത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തൽ.



വിഷയത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി പിന്നീട് മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും ദേശീയപതാക പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ഉയർത്തുന്നതിലേക്കു നേതൃത്വം മാറിയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും നിലപാടുകളും ശരിയായിരുന്നില്ലെന്നു പിൽക്കാലത്ത് തുടർച്ചയായ വിലയിരുത്തലും ഉൾപ്പാർട്ടി ചർച്ചയും ഉയർന്നു. ബംഗാളിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയുടെ നിരന്തര വിലയിരുത്തലുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറിനിൽക്കൽ പ്രധാനഘടകമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ ത്രിവർണപതാക ഉയർത്തുന്നതിലെത്തി തീരുമാനം.



ഓൺലൈനായും ചടങ്ങുകൾ



സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ച ത്യാഗപൂർണമായ പങ്കാളിത്തമുൾപ്പെടെയാണു തുടർദിവസങ്ങളിൽ സിപിഎം ചർച്ചയാക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറിനിന്ന പാർട്ടികൾ ആരൊക്കെയെന്നതു സംബന്ധിച്ചും വ്യാപക പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിടും.



സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മൂല്യം എങ്ങനെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ ദേശീയബോധത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നടക്കുന്നവരുടെ യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയൊക്കെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പരിപാടികൾ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് കേരളത്തിലെ ഒരു വർഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സിപിഎം പിബി അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പ്രസംഗിക്കും.



ദേശീയതലത്തിൽ വൈകിട്ട് ആറിന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി വിഷയത്തിൽ പൊതു വിലയിരുത്തൽ നടത്തും. സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സമൂഹികനീതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ പിബി അംഗം മണിക് സർക്കാറും സ്വാതന്ത്ര്യസമര ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും പിബി അംഗവുമായ പിണറായി വിജയൻ, മുതലാളിത്തം, അസമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലുയർന്ന ഉറപ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പിബി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് എന്നിവർ പാർട്ടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും യുട്യൂബിലും പ്രസംഗിക്കും.



പാർട്ടിയും പോഷക സംഘടനകളും അവരവരുടെ രീതിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, ഒരുവർഷം നീളുന്ന ആഘോഷത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. വരുന്ന പാർട്ടിസമ്മേളനങ്ങളിലും വിഷയം ചർച്ചയാക്കും.



