ബിജെപിയെ നേരിടാൻ തൃണമൂലിനോട് അടുക്കാൻ സിപിഎം; ദേശീയതലത്തില്‍ സഹകരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയതലത്തില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഹകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് സിപിഎം. കോണ്‍ഗ്രസിനോടുള്ള സമീപനം തന്നെ തൃണമൂലിനോടും സ്വീകരിക്കും. ബിജെപിക്കെതിരെ എല്ലാ മതേതരപാര്‍ട്ടികളുമായി സഹകരിക്കും. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന പ്ര‌തിപക്ഷ നേതൃയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ സിപിഎമ്മിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലാണ് ദേശീയതലത്തിൽ തൃണമൂലുമായി സഹകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

തൃണമൂലുമായി രാഷ്്ട്രീയ ധാരണയോ സഖ്യമോ അല്ല മറിച്ച്, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിജെപിയെ നേരിടുന്നതിന് ദേശീയതലത്തിൽ സഹകരിക്കാനാണ് നീക്കം.പെഗസസ്, കാർഷിക നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങും. കോൺഗ്രസിനോടുള്ള സമീപനം തന്നെയായിരിക്കും തൃണമൂലിനോടും. കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും വ്യത്യസ്ത ചേരിയിലാണെങ്കിലും ബംഗാളിൽ ഉൾപ്പെടെ സഖ്യത്തിലാണ്.

