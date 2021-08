മുമ്പ് നേരിട്ടത്‌ പീഡനങ്ങള്‍; ഇപ്പോള്‍ ചുവപ്പ് നാടയില്ല: മോദിയെ പുകഴ്ത്തി പൂനവാല

പുണെ ∙ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ഫയലുകൾ ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങുന്നതിനും ‘ലൈസൻസ് രാജ്’നും കുറവുവന്നതായി സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡോ. സൈറസ് പൂനവാല. 50 വർഷം മുൻപ്, തന്റെ സംരഭം തുടങ്ങുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കാൻ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ഏറെ ഏറ്റുവാങ്ങി.

പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരുടേയും കാൽക്കൽ വീഴേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സൈറസ് പൂനവാല പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം മാറിയെന്നും കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ എത്രയും വേഗം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകമാന്യ തിലക് ട്രസ്റ്റിന്റെ ലോകമാന്യ തിലക് ദേശീയ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോ. സൈറസ് പൂനവാല.

‘1966ലാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായത്. അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നു നിരവധി പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ഇതിനെല്ലാം കുറവു വന്നു.’– സൈറസ് പൂനവാല പറഞ്ഞു. ലൈസൻസ് രാജിന് കുറവു വന്നതാണ് കോവിഡ് വാക്സീൻ അതിവേഗം അനുമതി ലഭിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: "Faced Harassment 50 Years Ago, But Now...": Cyrus Poonawalla's Praise For PM Modi