കൊച്ചി ∙ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിന്റെ നിർമാണം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. മാളിന്റെ നിർമാണം തീരപരിപാലന ചട്ടങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ആഘാത ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഹർജി. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന വാദവും തള്ളി.



ലുലു മാളിന്റെ നിര്‍മാണം സംബന്ധിച്ച് താൻ നൽകിയ പരാതി പരിഗണിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറോട് നിർദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കോടതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചെന്നും സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

