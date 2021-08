‘സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്തിന്റെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേരളീയര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേർന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ‘ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് നാം. ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമത്വത്തെയും നിലനിര്‍ത്തി എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടുതല്‍ അന്തസ്സാര്‍ന്ന ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസ



ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത സോഷ്യലിസവും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ചിന്തകളാൽ സമ്പന്നമായിരിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. വിമോചനത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയുടെയും തുല്യതയുടെയും ദർശനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയതയെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം.

വിഭാഗീയവും വർഗീയവും മനുഷ്യത്വശൂന്യവും മതാത്‌മകവുമായ ഫാഷിസ്റ്റ് ദേശീയബോധത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണിത്. അതിനാവശ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന വാക്കിനെ അർഥപൂർണമാക്കാം. നമ്മുടെ നാടിനെ ചരിത്രത്തിലേറ്റവും സമ്പന്നവും സമാധാനപൂർണവും ആയ മാതൃകാസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്പീക്കറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസ



ഐതിഹാസികവും ത്യാഗോജ്വലവുമായ കൊളോണിയൽവിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഓർമ നാം വീണ്ടും പുതുക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അടിമത്തവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന ദേശസ്നേഹികളായ മുൻതലമുറയുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴരപ്പതിറ്റാണ്ടായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഭരണഘടനയിലൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സന്ദർഭമാണിത്.



അക്രമാസക്തമായ മതരാഷ്ട്രവാദവും അതിന്റെ മറവിലൂടെ നടക്കുന്ന കോർപറേറ്റ് ചൂഷണവും നാടിനെ നടുക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും ഐക്യബോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന ആശയത്തെ നമുക്ക് അർഥപൂർണമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളുടെ ഈ കാലവും പതറാത്ത ഇച്ഛാശക്തിയോടെ നാം മുറിച്ചു കടക്കും. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ– സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.



