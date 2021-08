തിരുവനന്തപുരം∙ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രജതജൂബിലി ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽനിന്ന് ഐഎൻഎല്ലിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ഐഎൻഎലും പങ്കെടുക്കും. പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ബിജെപി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമവാർത്തകളിലെ വിവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: INL is not excluded from govt programme, says MV Govindan