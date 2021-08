അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശും; തർക്കം തീരാതെ ഡിസിസി പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡിസിസി അധ്യക്ഷ പട്ടികയിൽ സമവായം കണ്ടെത്താനാകാതെ കെപിസിസി നേതൃത്വം. സാധ്യതാ പട്ടിക മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പ്രകടന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേതൃത്വം നിർദേശിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂവെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി. കഴിവ് മാത്രമായിരിക്കണം മാനദണ്ഡമെന്നും പട്ടികയിൽ യുവാക്കളുടെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദേശിച്ചു.



കെ.സുധാകരനു പുറമേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി.ടി.തോമസ്, ടി.സിദ്ദിഖ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ എന്നിവരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, വിശദമായ കൂടിയാലോചന നടത്താതെ പട്ടിക തയാറാക്കിയതിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയും ഹൈക്കമാൻഡിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അന്തിമ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നേതൃത്വം കുഴയുകയാണ്. പട്ടികയിൽ ആർക്കും അതൃപ്തിയില്ലെന്ന് കെ.സുധാകരൻ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ചർച്ചകൾ ഇനിയും നീളുമെന്നാണ് സൂചന. സാമുദായിക പരിഗണനകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നീക്കം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടിക ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ.

English Summary: K Sudhakaran handed over the draft list of DCC presidents to Rahul Gandhi