പാഠപുസ്തകം വിറ്റുകിട്ടിയ പണം സർക്കാരിന് നൽകാതെ സ്കൂളുകൾ; കുടിശിക 11 കോടി

ആലപ്പുഴ ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു കിട്ടിയ പണം സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കിയില്ല. 11 കോടിയോളം രൂപ കുടിശികയാണ്. 1500ൽ ഏറെ സ്കൂളുകളാണ് പണം നൽകാനുള്ളത്. 2009–10 മുതൽ കുടിശികയുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട്. 25നു മുൻപ് കുടിശിക തീർക്കണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശിച്ചു.

ഈ മാസം 9 വരെയുള്ള കുടിശികയുടെ വിവരങ്ങളാണ് 11ന് ഇറക്കിയ സർക്കുലറിലുള്ളത്. തുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ (സി–ആപ്റ്റ്) ഒടുക്കണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന. സി–ആപ്റ്റ് നൽകിയ കുടിശിക കണക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അറിയിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.



എല്ലാ ജില്ലയിൽനിന്നും വലിയ തുകകൾ കുടിശികയായിട്ടുണ്ട്. സി–ആപ്റ്റിന് കിട്ടാനുള്ള ആകെ തുക 10,87,39,779 രൂപയാണെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. 9,67,619 രൂപ കുടിശികയാക്കിയ സ്കൂളും പട്ടികയിലുണ്ട്. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കാണ് സി–ആപ്റ്റ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നത്. വൻതുക കുടിശികയുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് സി–ആപ്റ്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

തുടർന്നാണ് കുടിശികക്കാരുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടെ സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്. പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നു സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. കുടിശിക തുക 25നു മുൻപ് അടച്ച് ചലാൻ പകർപ്പ് സി–ആപ്റ്റിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലും നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. സി–ആപ്റ്റ് പറയുന്ന കുടിശിക തുകയും സ്കൂൾ രേഖകളിലെ തുകയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തേ പണം അടച്ചതിന്റെ ചലാൻ പകർപ്പ് സഹിതം അറിയിക്കണം. ഓരോ വർഷവും അടച്ച പണം, കുടിശിക എന്നിവയുടെ കണക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം നൽകണമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Many higher secondary schools in state have not given money get through selling textbooks, to government