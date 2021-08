കൊച്ചി∙ യൂറോപ്യൻ മലയാളികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ആഹ്ലാദമായി കൊച്ചിയിൽനിന്നു ലണ്ടനിലേക്കും തിരിച്ചും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ. ഈ മാസം 22 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു സർവീസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ ലണ്ടനിലേക്കു നടത്തുന്നത്. ഞായർ, വെള്ളി, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് ലണ്ടൻ-കൊച്ചി-ലണ്ടൻ സർവീസുകൾ. നേരത്തെ ഇതേ റൂട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സർവീസാണ് എയർ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.



ബുക്കിങ് തുടങ്ങി ആദ്യദിനം തന്നെ രണ്ടു സർവീസുകളുടെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുപോയതോടെയാണ് കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തളർച്ചയിലായിരുന്ന വ്യോമയാന, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം പകരുന്നതാകും ഈ സർവീസുകൾ എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.സുഹാസ് പറഞ്ഞു.

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം യൂറോപ്യൻ സർവീസുകൾ സമയക്രമ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സിയാലും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സമയക്രമ പട്ടിക അനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 03:00ന് ലണ്ടനിൽനിന്നു കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 01:20നു മടങ്ങും. ബുധൻ, വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 03:45ന് എത്തുന്ന വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 01:20 നു മടങ്ങും. പത്തുമണിക്കൂർ ആണ് പറക്കൽ സമയം. ഈ മേഖലയിലേക്കു കൂടുതൽ എയർലൈനുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സിയാൽ പാർക്കിങ്, ലാൻഡിങ് ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുകെ സർക്കാരിന്റെ യാത്രാ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ‘ആംബർ’ പട്ടികയിലാണ്. ഈ പട്ടികയിലുൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്നവർ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മൂന്നു കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

