‘അച്ഛന്റെ പുഴുവരിച്ച മുറിവ് കരിഞ്ഞിരുന്നില്ല’; മരണത്തിന് പിന്നാലെ മകള്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴി‍ഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പുഴുവരിച്ച രോഗി മരിച്ചു. പുഴുവരിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി അനില്‍ കുമാർ ആണ് മരിച്ചത്. അനില്‍ കുമാറിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് വിവാദമായിരുന്നു. അനില്‍ കുമാറിന് പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും പുഴുവരിച്ച മുറിവ് കരിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും മകള്‍ അഞ്ജന മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പുഴുവരിച്ച സംഭവം വിവാദമായപ്പോള്‍ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയവരൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും മകള്‍ ആരോപിച്ചു.

2020 ഓഗസ്റ്റ് 21ന് കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴി തെന്നിവീണാണ് അനില്‍ കുമാറിന് പരുക്കേൽക്കുന്നത്. ആദ്യം പേരൂര്‍ക്കട ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച അനില്‍ കുമാറിനെ 22ന് പുലര്‍ച്ചെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കൂട്ടിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശം നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 26ന് അനില്‍ കുമാറിന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ്‌ ആയെന്നും തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനും ആശുപത്രി അധികൃതർ നിര്‍ദേശിച്ചു. തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ദേഹമാസകലം പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. കുടുംബം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

