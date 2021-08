3000 യുഎസ് മറീനുകള്‍ അഫ്ഗാനിലേക്ക്; രേഖകള്‍ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച് എംബസികള്‍

കാബുള്‍∙ സുപ്രധാനമായ പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങള്‍ വീഴ്ത്തി താലിബാന്‍ കാബൂളിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്നു പുറത്തുകടത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിര്‍ത്താനായി 3000 യുഎസ് മറീനുകളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്.



കാണ്ഡഹാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് കാബൂള്‍ വളയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. താലിബാന്‍ മുന്നേറ്റം ശക്തമാകുന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ സേനയുടെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പ് ദുര്‍ബലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. കാബൂളില്‍നിന്ന് ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ താലിബാന്‍ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രൂക്ഷമായ ആക്രമണം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ വിമാനങ്ങളില്‍ അഫ്ഗാനു പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍.

തന്ത്രപ്രധാനമായ രേഖകള്‍ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കാന്‍ യുഎസ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. മൂവായിരത്തോളം യുഎസ് കമാന്‍ഡോകള്‍ അഫ്ഗാനില്‍ തിരിച്ചെത്തി കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ സുഗമമാക്കും. ബ്രിട്ടന്‍, ജര്‍മനി, ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്, സ്‌പെയിന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും എംബസികളില്‍നിന്ന് ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. കാബൂള്‍ നിവാസികളും മറ്റിടങ്ങളില്‍നിന്ന് കാബൂളില്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് കാബൂള്‍ നിവാസികള്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Taliban Near Gates Of Kabul As Embassies Prepare For Evacuations