സംസ്ഥാനത്ത് സീക വൈറസ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി: ആരോഗ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് സീക വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നിലവില്‍ ആരും ചികിത്സയിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 9 ലക്ഷം പേരെ സ്ക്രീന്‍ ചെയ്തതില്‍ 66 പേര്‍ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവായത്.

4252 ഗര്‍ഭിണികളെ സ്ക്രീന്‍ ചെയ്തതില്‍ 6 പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം. ജൂലൈ എട്ടിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സീക ബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കു പടരാതെ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രിക്കാനായെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Zika virus is under control in state, says Minister Veena George