അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടു; കാബൂളിൽ പിടിമുറുക്കി താലിബാൻ

കാബൂൾ ∙ താലിബാൻ കാബൂൾ വളഞ്ഞിരിക്കെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഗനിയുടെ യാത്രയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാകില്ലെന്നാണു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്നാൽ, ഗനിയും അടുത്ത കൂട്ടാളികളും രാജ്യം വിട്ടെന്നും താലിബാനുമായി ഇനി അധികാര കൈമാറ്റ ചർച്ചകൾ ദോഹയിലാകും നടക്കുക എന്നുമാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധി സംഘം ദോഹയിലെത്തും. ഗനി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചാണ് അഫ്ഗാൻ വിട്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിലവിൽ കാബൂൾ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാബൂൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ അരാജകത്വത്തിലാണെന്നാണ് അവിടെനിന്നുള്ള വിവരം.



കാബൂളിലേക്കു പ്രവേശിച്ച താലിബാൻ നാലുഭാഗവും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രസിഡന്റുമായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ചർച്ച നടത്തുകയാണെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതും. താലിബാൻ അവരുടെ കൊടി നാട്ടുകയോ കാബൂളിന്റെ അധികാരം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. താലിബാൻ നേതാവ് മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദര്‍ ദോഹയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.



