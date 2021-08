ന്യൂഡൽഹി ∙ കാബൂളില്‍നിന്ന് 129 യാത്രക്കാരുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡല്‍ഹിയിലെത്തി. വൈകിട്ട് ആറിന് കാബൂളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട വിമാനം രാത്രി എട്ടോടെയാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്കു ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട വിമാനം മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനു ശേഷമാണു കാബൂളില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം താലിബാൻ വളഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ കാബൂൾ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വിമാനം ഏറെ സമയമെടുത്തിരുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. കാബൂളിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതില്‍ തീരുമാനം വൈകാതെയെടുക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ വിമാനങ്ങള്‍ അയച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. നിരവധി അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കാബൂള്‍ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി താലിബാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നു വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുരക്ഷാസേനയുടെ അഭാവത്തില്‍ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് നടപടിയെന്നാണു വിശദീകരണം. ജനങ്ങള്‍ താലിബാനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും താലിബാന്‍ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : Air India Flight With 129 Passengers From Kabul Lands In Delhi