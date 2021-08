കേരളത്തിലെ 12 മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ‘വരച്ചവര’യിലാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡഗ്ലസ്‌ വി. ഹരിഹരപുരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചിത്രകലയിൽ അപൂർവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റംപ്‌വർക്കിൽ കേരളം കണ്ട 12 മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും വരച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡഗ്ലസ് വി. ഹരിഹരപുരം. പെൻസിലിന്റെ രൂപത്തിൽ പേപ്പർ ചുരുട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റംപ് ഉപയോഗിച്ച് ചാർക്കോൾ പൊടിയിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പട്ടം എ. താണുപിളള, ആർ.ശങ്കർ, സി.അച്യുതമേനോൻ, കെ.കരുണാകരൻ, എ.കെ.ആന്റണി, പി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ, സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ, ഇ.കെ.നായനാർ, ഉമ്മൻചാണ്ടി, വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ, പിണറായി വിജയൻ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

2020 ജൂലൈയിൽ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണാധികാരം തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിനു നൽകിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിയറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജകുടുംബാംഗം അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി മകൻ ആദിത്യ വർമയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരയുന്ന മലയാള മനോരമയിലെ ഒന്നാം പേജിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഈ ചിത്രം സ്റ്റംപ്‌വർക്കിൽ ചെയ്തു നോക്കിയാലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ആദ്യമായി ഈ ചിത്രകലാ രീതിയിലേക്കു വരാൻ പ്രചോദനമായതെന്ന് ഡഗ്ലസ് പറയുന്നു. സ്റ്റംപ് വർക്കിൽ ആദ്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ചിത്രം അടുത്തിടെ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി നൽകി. ഇതിന് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ അനുമോദനം കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമായി.

നിയമസഭാംഗമായി അൻപതു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കു സമ്മാനിക്കാമെന്നു കരുതി ഒരു സ്റ്റംപ് വർക്ക് ചിത്രവും ഇതിനിടെ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർഭരണമെന്ന ചരിത്രം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രചിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും സ്റ്റംപ് വർക്കിൽ വരച്ചു. ഇതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ചിത്രം സ്റ്റംപ്‌വർക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാലോ എന്ന ആശയമുണ്ടായത്.

സ്റ്റംപ്‌വർക്കിൽ ആദ്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡഗ്ലസ് വി. ഹരിഹരപുരവും കുടുംബാംഗങ്ങളും തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗം അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിക്കും മകൻ ആദിത്യ വർമയ്ക്കും കൈമാറിയപ്പോൾ.

ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും സ്റ്റംപ്‌വർക്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തലസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡഗ്ലസിന്റെ മോഹം. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിനു തടസ്സമായി.

സ്കൂൾ ക്ലാസിലൊഴികെ ചിത്രരചനയിൽ കാര്യമായ പഠനത്തിന് ഡഗ്ലസിന് അവസരമുണ്ടായില്ല. അയിരൂർ ഹരിഹരപുരം സെന്റ് തോമസ് യുപിഎസിൽ പഠിക്കവേ ക്ലാസിനിടയിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചിത്രകലാധ്യാപകൻ രാജു സാറാണ് ഡഗ്ലസിനെ കൂടുതൽ ചിത്രരചനയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പൂതക്കുളം ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച്എസിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകൻ കുട്ടൻപിള്ള സാർ എണ്ണഛായാചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക അറിവുകൾ നൽകി.

സ്കൂൾ കാലയളവിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ രാജാരവിവർമയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ചിത്രകലയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചതെന്ന് ഡഗ്ലസ് ഓർക്കുന്നു. അടുത്തിടെ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ചിത്രം നൽകിയപ്പോൾ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനം അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പഠനശേഷം ജോലി തേടി മുംബൈയിലെത്തിയ ഡഗ്ലസ് ഒൻപതോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും എയർലൈൻസിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജീവിതവഴിത്താരയിൽ പിന്നീട് ഫൊട്ടോഗ്രഫിയിൽ സജീവമായ ഡഗ്ലസ് ഇക്കാലയളവിലെല്ലാം ചിത്രരചനയും സജീവമായി ഒപ്പംകൂട്ടി. സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവിൽ ഇതിനിടെ നിരവധി എണ്ണഛായാചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി. പേരൂർക്കട എൻസിസി റോഡ് ജേണലിസ്റ്റ് കോളനിയിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസം.

തിരുവനന്തപുരം–കൊല്ലം അതിർത്തിഗ്രാമമായ ഹരിഹരപുരത്ത് ഉൾനാടൻ മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്ന വർഗീസിന്റെയും കയർ തൊഴിലാളിയായ റോസിലിയുടെയും മകനാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ജോസഫൈനാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ ഗാൽഡിനും അന്നയ്ക്കും ചിത്രരചനയിൽ ഏറെ താൽപര്യമുണ്ട്. ഡഗ്ലസിന്റെ സഹോദരൻമാരിൽ ഒരാളായ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡേവിഡും ചിത്രകലാരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. 1984 ൽ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതിനിടെ മരിച്ചു. മറ്റൊരു സഹോദരനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബെഞ്ചമിനും ചിത്രകലാരംഗത്ത് സജീവമാണ്.

English Summary: Artist Douglas V Hariharapuram completes portraits of all chief ministers of Kerala using stumpwork