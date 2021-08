പാർലമെന്റിൽ ക്രിയാത്മക സംവാദങ്ങളില്ല, നിരാശാജനകം: വിമർശിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ. പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതിനെയല്ല, മറിച്ചു നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന പ്രവണതയെയാണ‌് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത്.

രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഒട്ടേറെ അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ നാളുകളുമായി ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, നിയമ വിദഗ്ധർ പൊതുജന സേവനത്തിനായി സന്നദ്ധരാകണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാർലമെന്റിന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. ശരിയായരീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കാത്തതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

‘നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ല. നിയമങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുതന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇതു പൊതുജനത്തിന്റെ നഷ്ടമാണ്. അഭിഭാഷകരും ബുദ്ധിജീവികളും സഭയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാകും സംഭവിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളികളെ എടുത്തുനോക്കിയാൽ അതിൽ പലരും നിയമ വിദഗ്ധരാണെന്നു ബോധ്യമാകും. ആദ്യ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും നിയമ വിദഗ്ധരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു.’– സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് രമണ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ സഭാ നടപടികൾ ഏറെ നിരാശാജനകമാണ്. ക്രിയാത്മക സംവാദങ്ങളാണു പണ്ടു സഭയിൽ നടന്നിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒട്ടേറെ ക്രിയാത്മക ചർച്ചകൾ ഞാൻ മുൻപു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ പല വശങ്ങളും ഇഴ കീറി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയമനിർമാണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്തെന്നു കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഭിഭാഷകരോട് എനിക്കു പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്– നിയമ നടപടികളിലേക്കു മാത്രമായി ചുരുങ്ങാതിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അറിവും ജ്ഞാനവും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിക്കൂടി ഉപയോഗിക്കുക.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No Proper Debate In Parliament, "Sorry State Of Affairs": Chief Justice Ramana