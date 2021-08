ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന് 27 പൈസയായിരുന്ന കാലം; 2021ൽ എവിടെയെത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ?

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 27 പൈസയായിരുന്നു വില! പിന്നീടു പലപ്പോഴായി വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇടയ്ക്കു മാത്രം കിതച്ചു. 1947മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും മുന്നേറ്റം കുതിച്ചും കിതച്ചുമായിരുന്നു. 1947ൽ ബ്രിട്ടിഷുകാരെ തോൽപിച്ച് നാടുകടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു ചെറുത്തുതോൽപിക്കാൻ പിന്നെയും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു– ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉയർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുകയെന്ന പോരാട്ടം. കോവിഡ്‌കാലത്ത് അൽപം ക്ഷീണം ബാധിച്ചെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇതിനോടകം നാം നേടി. എങ്ങനെയായിരുന്നു 1947ൽ നിന്ന് 2021ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യ യാത്ര?

സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് 30 പൈസ, പാലിന് 12 പൈസ!

1947ൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 27 പൈസയായിരുന്നെങ്കിൽ 75 വർഷമാകുമ്പോൾ ലീറ്ററിന് വില 100 രൂപ കടന്നു. ഡൽഹിയിൽനിന്നു മുംബൈയിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അന്ന് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് 140 രൂപ. ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 5000–6000 രൂപ. അന്ന് 10 ഗ്രാമിന്റെ ഒരു സ്വർണനാണയത്തേക്കാൾ വിലയായിരുന്നു ചെറിയ ദൂരത്തിലുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കു ചെലവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണനാണയത്തിന്റെ വില 48,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലെത്തി. അന്ന് സ്വർണനാണയത്തിന്റെ വില 88.62 രൂപ മാത്രം (1942 ൽ ഇതിന്റെ പകുതി മാത്രമായിരുന്നു സ്വർണനാണയത്തിന്റെ വില–44 രൂപ!)

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ഇന്ത്യാഗേറ്റിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്റുവിനൊപ്പം ബ്രിട്ടിഷ് ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ, എഡ്വിന മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എന്നിവർ. ചിത്രം: HO / DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS / AFP

ഒരു സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് 30 പൈസയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിലയെങ്കിൽ ഇന്നത് ഏതാണ്ട് 200 രൂപയാണ് (മാളുകളിൽ വില ഇനിയും കൂടും). 12 പൈസയായിരുന്ന പാലിന്റെ വില ഇന്ന് ലീറ്ററിന് 50 രൂപയായും ഉയർന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 3.30 രൂപയായിരുന്നത് ഇന്ന് 75 രൂപയായി. പണത്തിന്റെ മൂല്യം വച്ചുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഉൽപന്ന വിലയിലുണ്ടായ വമ്പൻ മാറ്റം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും തമ്മിൽ അത്രയേറെയാണ് അന്തരം.

100ൽ 16 പേർക്കു മാത്രം എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന കാലം!

34 കോടിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ‍ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ. 16ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു സാക്ഷരത. അതായത് 100 പേരിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവർ 16പേർ മാത്രം. 1947ൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ 2.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപി (അറ്റ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം). ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ വെറും 3 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 147.79 ലക്ഷം കോടിയായി രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് (മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം) ലോക ജിഡിപിയുടെ 7.74 ശതമാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് (2018 ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച്)

ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ജിഡിപിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റിയുടെ (പിപിപി–വാങ്ങൽ ശേഷി) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം വളർച്ചാ നിരക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോക്‌ഡൗണുമാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂപ്പുകുത്താനിടയാക്കിയത്. മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി രണ്ടു വർഷത്തോടടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചു കയറ്റം അത്ര ലളിതമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗവും തിരിച്ചു വരവിനുണ്ടായേക്കില്ല.

വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ജനസംഖ്യ, നേട്ടമായി സാക്ഷരത

ബ്രിട്ടിഷ് അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ജനസംഖ്യ പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോൾ രാജ്യത്തെ 90 ശതമാനം ജനങ്ങളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയായിരുന്നു. 75–ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴും ജനസംഖ്യ രാജ്യത്തിനു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. 140 കോടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ. എന്നാൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 82 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഏഴര പതിറ്റാണ്ടിൽ രാജ്യത്തിനുണ്ടായ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ആയുർദൈർഘ്യം 27 ൽ നിന്ന് 70 ലേക്ക് ഉയർന്നതും വലിയ നേട്ടമായി.

ജമ്മുവിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: Rakesh BAKSHI / AFP

അവികസിതം എന്ന തലക്കെട്ടിനു കീഴിലായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ. 1947–48 വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം (പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം) 230 രൂപയായിരുന്നു. നാലു നേരം മതിയായ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത ദരിദ്ര വിഭാഗത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ തുക. മതിയായ പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം എന്നിവയില്ല. തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷം. 1948ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതോൽപാദനം 2100 മെഗാവാട്ട് മാത്രമായിരുന്നു. റെയിൽവേ പാതയുടെ നീളം 53,596 കിലോമീറ്റർ മാത്രം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവ്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കായി പോലും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതി.

തയ്യൽ മെഷീൻ, മരുന്നുകൾ, എണ്ണ, സൈക്കിൾ എന്നിവയെല്ലാം വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗം കൃഷി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിയിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അറിവ് അന്നത്തെ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പ്രധാന കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ദാരിദ്ര്യവും. ബ്രിട്ടിഷുകാർ അവർക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇടമായാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടത്. അവരുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണിയുമായും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വികസനം എത്തിനോക്കിയിരുന്നില്ല.

1947ൽ രാജ്യത്തിന്റെ സിമന്റ് ഉൽപാദനം 26 ലക്ഷം ടൺ മാത്രമായിരുന്നു. പഞ്ചസാര 10 ലക്ഷം ടൺ മാത്രം. 421 കോടി മീറ്റർ മാത്രം തുണി. നിക്ഷേപം, മൂലധന രൂപീകരണം എന്നിവ വളരെ വളരെ കുറവ്. അരോഗ്യ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഉയർന്ന ജനന നിരക്കുപോലെ ഉയർന്ന മരണനിരക്കും രാജ്യത്തിനു ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഉയർന്ന ശിശുമരണനിരക്ക്, വളരെക്കുറഞ്ഞ ആയുസ്സ് എന്നിങ്ങനെ സൂചികകളെല്ലാം വളരെ മോശമായ നിലവാരത്തിൽ.

ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും റാങ്കിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പിന്നിൽത്തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ വളരെയേറെ മുൻപന്തിയിലാണ്. സർവകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം, ശാസ്‌ത്രജ്‌ഞരുടെ എണ്ണം, അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം, വിദഗ്ധരുടെയും പ്രഫഷനലുകളുടെയും എണ്ണം എന്നിവയിലും ഇന്ത്യ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ മുന്നിലുണ്ട്. റോഡുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റെയിൽവേ, തുറമുഖങ്ങൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ കുതിപ്പു നടത്തി.

കൃഷി പ്രധാന വരുമാനം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമയത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കൃഷിയായിരുന്നു. 70% ജനങ്ങളും കൃഷിക്കാർ. പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതിയായിരുന്നതിനാൽ ഉൽപാദനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. കാലവർഷത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു കൃഷി. 1947ൽ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തുനിന്ന് രാജ്യം ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് 110 കിലോഗ്രാം അരിയായിരുന്നെങ്കിൽ അതേ വർഷം ജപ്പാനിൽ 748 കിലോഗ്രാം അരി ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജന്മി വ്യവസ്ഥ പോലുള്ള സാമൂഹിക അവസ്ഥകളും ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടറിലെ ഉൽപാദനം 2500 കിലോഗ്രാമിനു മുകളിലാണ്. 1947ൽ 50 ദശലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ ഉൽപാദനമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടിയിലധികമായി ഉൽപാദനം കൂടി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ ഏതാണ്ട് 16 ശതമാനം മാത്രമാണ് കൃഷിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം.1990ലെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിനു ശേഷമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റമുണ്ടായത്.

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പാതയിലൂടെ...

1947 നവംബർ 26നാണ് ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആർ.കെ.ഷൺമുഖം ചെട്ടിയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി. സാമ്പത്തിക ഫെഡറലിസത്തിലൂന്നിയ നടപടികൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ബജറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. 1950ൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിഷനു രൂപം നൽകിയതോടെ വികസനത്തിനു പുതുവഴി തെളിഞ്ഞു. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കി. 1951ൽ ആണ് ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രാജ്യം നടപ്പാക്കിയത്. കൃഷിമേഖലയ്ക്കായിരുന്ന പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി എന്ന ചിന്തതന്നെ മാറ്റി, ജലസേചനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി. ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കൂട്ടുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി വിജയകരമായിരുന്നു.

2.1 ശതമാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മറികടന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 3.6 ശതമാനം വളർച്ച നേടി. അടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ വ്യവസായമേഖലയുടെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന, വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1956ൽ തുടങ്ങി. 1955ൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രൂപീകരിച്ചു. തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യവസായങ്ങളെയെല്ലാം പൊതുമേഖലയിലാക്കുകയാണ് അന്നു ചെയ്തത്. ഇറക്കുമതി കുറച്ച്, സ്വയംപര്യാപ്തതയിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള യാത്ര.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു അടുത്ത വിഭാഗത്തിലെ വ്യവസായങ്ങൾ. പ്രധാനമായും ഉപഭോക്തൃ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് സ്വകാര്യമേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്റ്റീൽ, പവർ മേഖലകൾക്ക് ഭാവിയുടെ വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് നെഹ്‌റു വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മിഷൻ എന്നിവയുടെ രൂപീകരണവും നിർണായകമായി. ഇതിനിടെ കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമമുണ്ടായി. നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖരം ഇടിച്ചു.

ഹരിത–ധവള വിപ്ലവം

നെഹ്റുവിന്റെ മരണശേഷം 1964ൽ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലെത്തി. ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം കൂട്ടി. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂക്ഷമായി. കേന്ദ്രീകൃത വിലനിർണയ സംവിധാനത്തിൽനിന്നു മാറിയതും പ്ലാനിങ് കമ്മിഷന്റെ റോൾ കുറച്ചതും വിദേശനിക്ഷേപം കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചതും ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രി വീണ്ടും കൃഷിയിലേക്കു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഹരിത വിപ്ലവമാണ് തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമകറ്റിയത്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഈ വിപ്ലവത്തെ കൂടുതൽ പച്ചപിടിപ്പിച്ചു. ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം ശാസ്ത്രി പാലുൽപാദനത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. വർഗീസ് കുര്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധവളവിപ്ലവവും വിജയം കണ്ടു.

1966 മുതൽ 1969 വരെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്കു പകരം വാർഷിക പദ്ധതികളായിരുന്നു. അറുപതുകളിൽ രാജ്യം വലിയ സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. രണ്ടു യുദ്ധങ്ങൾ (ചൈന, പാക്കിസ്ഥാൻ) രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചതോടെ വലിയ വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടായി. 1969ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി 14 സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള വായ്പകൾ കൂട്ടി. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്കു കൂടുതൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ വന്നു. ജനങ്ങൾക്കു പണം ലഭിച്ചു. ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം ഉയർന്നു. ഇതിനിടെ ബാങ്കിടപാടുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ മുൻഗണനകൾ കടന്നുകൂടിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

രൂപയുടെ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ

1966ൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 57 ശതമാനം ഇടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 4.76 ൽ നിന്ന് 7 രൂപ 50 പൈസയായി കുറഞ്ഞു. ഇത് വ്യാപാരക്കമ്മിയിലേക്കു നയിച്ചു. കയറ്റുമതി കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയായിരുന്നു തീരുമാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൊന്ന്. എന്നാൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നതോടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം വന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്ന ഗൾഫ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കറൻസികളുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു.

ആദ്യത്തെ നോട്ടു നിരോധനം

അടിയന്താരവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം ജനതാ സർക്കാർ 1977ൽ ഭരണത്തിലെത്തി. അനധികൃത പണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കി. 1000, 5000, 10,000 ഡിനോമിനേഷനിലുള്ള ബാങ്ക് നോട്ടുകളാണു നിരോധിച്ചത്. രാജ്യത്തുള്ള സംരംഭങ്ങളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി 40 ശതമാനത്തിൽ കൂടരുതെന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊക്കക്കോളയും ഐബിഎമ്മും ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ 1980ൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സർക്കാർ നടപ്പാക്കി. വില നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളഞ്ഞതും ഇറക്കുമതി നികുതി കുറച്ചതും ഇവയിൽ ചിലതു മാത്രം. അടിസ്ഥാന മേഖലയുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ജിഡിപി വളർച്ച കൂട്ടാനുള്ള സർക്കാരുകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഇക്കാലത്തെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവു കൂടിയായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമർത്യ സെൻ വിമർശിച്ചു.

കുഞ്ഞൻ കാറിലെ വികസന വിപ്ലവം

1983ൽ ഗുഡ്ഗാവിൽ മാരുതിയുടെ ആദ്യ കാർ പിറന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യ കാറിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചത്. തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കു ശേഷം ജപ്പാൻ ആസ്ഥാനമായ സുസുക്കിയുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു. മാരുതി 800 രാജ്യത്തെ മധ്യവർഗക്കാർക്കൊരു കാർ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു. ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള, ലളിതമായ, താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള കാർ രാജ്യത്തിനു ലഭിച്ചു. 1982–83 വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ നൽകിയ ഇളവുകൾ കൂടിയായതോടെ കൂടുതൽ വിദേശ പണം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാനായി.

യുവ വികസനം

1984ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി അധികാരത്തിലെത്തി. 40–ാം വയസ്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജീവിന്റെ ചുമലിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവ തലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷാഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശ സഹായത്തെയും വായ്പകളെയും ആശ്രയിച്ചല്ലാതെ രാജ്യത്തിനു മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നയമാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ചിന്തിച്ചത്. സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ പ്രത്യേക ടീം അദ്ദേഹം ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചു. വി.പി.സിങ്, സാം പിത്രോദ, മൊണ്ടേക് സിങ് അലുവാലിയ എന്നിവർ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

രാജീവ് ഗാന്ധി

ബജറ്റിൽ ആദായനികുതി ഒഴിവ് പരിധി ഉയർത്തുകയും കമ്പനികളുടെ പ്രത്യക്ഷ നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ടെലികോം, സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നീ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിനു പുരോഗതിയുണ്ടായി. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായ ഭോപാൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നതും 1984ൽ ആണ്. അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽനിന്നുണ്ടായ വിഷവാതകച്ചോർച്ച ആയിരങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപകടമാണ്.

കമ്മിക്കാലം

വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവു വരുമ്പോഴാണ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കമ്മിയിലേക്കു പോകുന്നത്. വിദേശ കടങ്ങളുടെ പലിശ അടയ്ക്കാനായി വലിയ തുക സർക്കാരിനു ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കുള്ള വകയിരുത്തലുകളും പെൻഷൻ അടവുകളും സർക്കാർ ചെലവുകൾ വലുതാക്കി. സർക്കാരിന്റെ വലിയ മൂലധനം കമ്പനികളിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിലും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക നയമാറ്റങ്ങൾ അപ്പോഴുണ്ടായില്ല.

ഹാർവഡ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതയായ പത്മ ദേശായിയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ.മൻമോഹൻ സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം 1991ലെ ഉദാരവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്– ‘പത്മ ദേശായിയും ഭർത്താവ് ജഗദിഷ് ഭഗ്‌വതിയും 1970ൽ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 1991ൽ രാജ്യം നടപ്പാക്കി...’

വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് വാതിൽ തുറന്ന്...

1991ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിനു വിറ്റഴിക്കേണ്ടിവന്നത് കരുതൽ ശേഖരത്തിലെ സ്വർണമാണ്. വിൽപനയ്ക്കു ശേഷം തുടർന്നും വിദേശ കടങ്ങളുടെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വർണം പണയം വയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. യുബിഎസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന് (യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്) 20 ടൺ സ്വർണം വിറ്റു. ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാനും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുമായി 46.8 ടൺ സ്വർണം പണയംവച്ചു. എന്നാൽ വർഷാവസാനത്തോടെ സ്വർണം തിരികെ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് ഇതിനു സഹായകമായത്.

മൻമോഹൻ സിങ്

1991 ജൂൺ 21നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവുവും ധനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങും ചേർന്ന് വലിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയത്. 1991 ജൂലൈ 1ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപയുടെ മൂല്യം 9 ശതമാനം ഇടിച്ചു. രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം 11 ശതമാനവും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച മൻമോഹൻ സിങ് പക്ഷേ, പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും അക്കാലത്ത് സാമ്പത്തിക സൂചികകൾ മുന്നോട്ടുതന്നെയായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം 2006ൽ കൊണ്ടുവന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി പക്ഷേ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമായി. ഉദാരവൽക്കരണത്തിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷംതന്നെ രാജ്യം ഓഹരിവിപണി അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതായി വന്നു. 4025 കോടിയുടെ അഴിമതിയിൽ ഹർഷദ് മേത്ത അറസ്റ്റിലായി.

ഓഹരി വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് (സെബി) വന്നു. 1999–2000 ബജറ്റിൽ വാജ്പേയി സർക്കാരിലെ ധനമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു വച്ചു. പലിശ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ടത് ഹൗസിങ് ബൂം ആയിരുന്നു. വളർച്ചാ നിരക്കിലും ഉയർച്ചയുണ്ടായി. ഇടതു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാർ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം കാര്യമായി നടപ്പാക്കിയില്ല.

വിപണികളിലെ പ്രതിഫലനം

ഓഹരി വിപണി സൂചികകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. 1991ൽ 1955.29 പോയിന്റായിരുന്നു ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെയിലും വിപണി കുതിപ്പ് നടത്തുകയാണ്. സെൻസെക്സ് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലവാരമായ 55,000 കടന്നു. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മുഖം മാറ്റിയ നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചും രൂപീകൃതമായി. 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വിദേശ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ യുകെ കമ്പനി കോറസിനെ വാങ്ങി. ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയെയെും ഏറ്റെടുത്തു. മോദി സർക്കാരിന്റെ കടന്നു വരവ് ഓഹരി വിപണികളിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

രണ്ടാം നോട്ടു നിരോധനം

2016 നവംബർ 8ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് 1000, 500 രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തിന്റെ സമീപകാല സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായി. ആകെയുള്ള കറൻസി മൂല്യത്തിന്റെ 85% വരുന്ന നോട്ടുകളാണ് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് വെറും കടലാസ് തുണ്ടുകളായി മാറിയത്. കള്ളപ്പണം തടയുകയായിരുന്നു തീരുമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2014ൽ അധികാരത്തിലെത്തി 9 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ആസൂത്രണ കമ്മിഷനെ മോദി നിതി ആയോഗ് ആക്കി മാറ്റി. 2017 ജൂലൈ 1ന് മോദി സർക്കാർ ചരക്കു, സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) എന്ന ഒറ്റ നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കി. എന്നാൽ വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയ ജിഎസ്ടി രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ വരെ ബാധിച്ചു. നോട്ടു നിരോധനം മൂലമുള്ള ദുരിതവും നാളുകൾ നീണ്ടു.

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പുതിയ ബിസിനസ് മോഡലുകളായി മോദി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുവജനങ്ങളായ പല ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളും പിറന്നു. ഡിജിറ്റൽ പണം ഇടപാടുകൾക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു. ഇ–കൊമേഴ്സ് പോലുള്ള പുതിയ തലമുറ ബിസിനസുകൾക്ക് വലിയ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചു. നിലവിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ (ജിഡിപി അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ) രാജ്യത്തിന് ആറാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഫ്രാൻസിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. 3 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമ്പദ്ഘടന എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് നാം ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി. എന്നാൽ 5 ട്രില്യൻ ക്ലബ്ബിൽ 2024 ൽ കയറിപ്പറ്റാമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ദൂരെയാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

വാങ്ങൽശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ (ഐഎംഎഫിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച്) ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പക്ഷേ, 145 ആണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ പകുതിയോളം ഇപ്പോൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു സേവന മേഖലയാണ്- 53.66 ശതമാനം. വ്യവസായ, ഉൽപാദന മേഖലകൾ 39 ശതമാനവും കൃഷി 16 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു (2019 ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച്). ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിനു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ചെറുപ്പക്കാരായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച അവസരവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യ ഇന്ന്...

ഒരു കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷം മരുന്നുകൾക്കും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ച രാജ്യം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഔഷധശാലയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതുതന്നെ. ഔഷധ നിർമാണത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണു രാജ്യത്തിന്. ലോകത്തിലെതന്നെ പ്രമുഖ ഐടി സേവന കയറ്റുമതിക്കാർ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. കൽക്കരി, സ്റ്റീൽ, സിമന്റ് ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഊർജോൽപാദനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവുമുണ്ട്. വളർച്ചയുടെ വേഗത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ചൈനയെപ്പോലും പിന്നിലാക്കിയ ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നന്നായി കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കോടിപതികളുടെ സമ്പത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെയേറെ ഉയർന്നു. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനു തൊഴിലും വരുമാനവുമില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളുണ്ട്.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ ദേശീയ പതാകയുടെ ചിത്രമുള്ള മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കുന്ന ബാലൻ. ചിത്രം: Jewel SAMAD / AFP

നിയന്ത്രണങ്ങളും ലോക്ഡൗണും എല്ലാ മേഖലകളിൽനിന്നുമുള്ള വരുമാനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായി വരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ വരുമാനമാർഗങ്ങൾ വളരെക്കുറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ ഇന്ധന നികുതി ഉയർത്തി രാജ്യം പിഴിയുകയാണെന്ന വിമർശനം എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുയരുന്നുണ്ട്. ജിഡിപിയും പിപിപിയും (പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി) മറ്റും നോക്കി വളർച്ചാ കണക്കുകൾ അളക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിത നിലവാരം എത്ര മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നതാകണം വികസനത്തിന്റെ, വളർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡമെന്ന പ്രമുഖരുടെ ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും ചോദ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Growth of India's Economy From the time of Independence Day to 2021