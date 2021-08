വെടിയുണ്ടകൾ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചു കയറിയപ്പോഴും അവൾ കൈവിട്ടില്ല, ആ ത്രിവർണ പതാക

2020 ഒക്ടോബറിൽ, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: ഇന്ത്യ അതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിലേക്കു കടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട്. ഇന്നും ആരുമറിയാതെയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തിലെ ധീരവനിതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്നത്. ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച, അറിയപ്പെടാത്ത, ഒട്ടേറെ പേരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര...’

ഈ ആമുഖത്തോടൊപ്പം വെങ്കയ്യ നായിഡു എഴുതിച്ചേർത്ത, സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ധീരവനിതകളിൽ ഒരാൾ അസം സ്വദേശിനിയായ കനകലത ബറുവയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസിനു മുന്നിലേക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ചങ്കുറപ്പോടെ കടന്നു ചെന്നവൾ. അവരുടെ വെടിയേറ്റു ചോരയിൽ കുളിച്ചു വീഴുമ്പോഴും നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ചേർത്തു പിടിച്ചവൾ. എന്നിട്ടും ചരിത്രത്താളുകളിലൊന്നും അധികം ആ പേര് പതിഞ്ഞില്ല. 1942ൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച്, വർഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ചരിത്രകാരന്മാരും ചരിത്ര സ്നേഹികളും ഒരുമിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കനകലതയുടെ പേര് ഇന്ത്യ മുഴുവനറിഞ്ഞത്.

അസമിലെ ഡറാങ്ക് ജില്ലയിലെ ബാറങ്കബാരിയിൽ 1924 ഡിസംബർ 22നായിരുന്നു കനകലതയുടെ ജനനം. പിതാവ് കൃഷ്ണകാന്ത ബറുവ, മാതാവ് കാമേശ്വരി ബറുവ. കനകലതയുടെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചു. പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അച്ഛനും. രണ്ടാനമ്മയായിരുന്നു അവളെയും ഇളയ സഹോദരനെയും ഇളയ രണ്ടു സഹോദരിമാരെയും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പാതിവഴിയിൽ കനകലതയ്ക്കു പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. വീട്ടുജോലിയും ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായി നടക്കുന്നതിനിടെ അവൾ പോലുമറിയാതെ ചുറ്റിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി, കോൺഗ്രസ്, സ്വാതന്ത്ര്യം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എന്നെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഓരോ യൗവന ദിനവും കടന്നു പോയത്.

വർഷം 1942. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സമയം. ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോംബെയില്‍ വച്ച് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന അന്ത്യശാസനമായിരുന്നു അത്. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനവുമായി മഹാത്മാഗാന്ധിയും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ സമരാഗ്നി ആളിക്കത്തി. അസമിലുമെത്തി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ അലയൊലികൾ. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും പ്രാർഥനകളും മറ്റും നടന്നു. എല്ലാം സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പക്ഷേ ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസ് ഏതു നിമിഷവും ഇരച്ചെത്താമെന്നതിനാൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും കാവലായി അസം പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശാന്തി വാഹിനി സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. സമാധാന വാഹകർ എന്നായിരുന്നു ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അഹിംസാ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയുള്ള സമരമാർഗവും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന്റെ പേര് അത്ര ‘ശാന്ത’മായിരുന്നില്ല. മൃത്യു വാഹിനി എന്നായിരുന്നു ആ സംഘത്തിന്റെ പേര്. അതായത് ‘ഡെത്ത് ആർമി’.

മരണത്തിലേക്കാണ്, ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസിന്റെ തോക്കിനു മുന്നിലേക്കാണു നടന്നു നീങ്ങുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുതന്നെയായിരുന്നു മൃത്യുവാഹിനിയിലെ ഓരോരുത്തരും സമരത്തിനിറങ്ങിയത്. പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെയും മുദ്രാവാക്യം. അക്കാലത്ത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ സൈന്യത്തിനൊപ്പം ചേരാനായിരുന്നു കനകലത ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 18 വയസ്സാകാതിരുന്നതിനാൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. മൃത്യുവാഹിനിയിലാകട്ടെ പ്രായമൊരു തടസ്സവുമായില്ല. അങ്ങിനെ 1942 സെപ്റ്റംബർ 20നു നടക്കാനിരുന്ന ഒരു സമരത്തിനുള്ള മൃത്യുവാഹിനി സംഘത്തെ നയിക്കാനുള്ള ചുമതല കനകലതയ്ക്കും ലഭിച്ചു.

അസമിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി, ജനം സംഘടിച്ചെത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ദേശീയ പതാക പറത്തുകയെന്നതായിരുന്നു ദൗത്യം. കനകലതയ്ക്കും സംഘത്തിനു ലഭിച്ചത് ഗോപുർ (ഇന്നത്തെ ഗൗരിപുർ) പൊലീസ് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. അവിടെ ഉയർത്താനുള്ള ദേശീയ പതാക കയ്യിലേന്തിയതാകട്ടെ കനകലതയും. അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ 20നു രാവിലെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, അവരെ വീട്ടിലിരുത്തി കനകലത സമരഭൂമിയിലേക്കു നടന്നു. തിരികെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പു പോലുമില്ലാത്ത യാത്ര. ഗോപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പല ഗേറ്റുകളിലൂടെ അകത്തു കയറാനായിരുന്നു മൃത്യുവാഹിനി സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. അവർ ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരത്തോളം പേരാണു സമരത്തിന് എത്തിയത്.

ചങ്കൂറ്റമെന്ന ഒരൊറ്റ ആയുധമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്കൊപ്പം. എന്നാൽ സമരക്കാർക്കായി ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസ് തയാറാക്കിയതാകട്ടെ തിര നിറച്ച തോക്കുകളും. ഗോപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ആർ.എം. സോം എന്ന പൊലീസുകാരനോട് കനകലതയും സംഘവും സമാധാനപരമായാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വച്ചത്. എന്നാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പതാക ഉയർത്താനെന്നല്ല, ഗേറ്റിനപ്പുറം കടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്തുവില കൊടുത്തും പതാക ഉയർത്തുമെന്ന് ധീര ദേശാഭിമാനികളും.

അതോടെ കനകലതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃത്യുവാഹിനി സംഘം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു നേരെ കുതിച്ചു. പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തു. പാഞ്ഞടുത്ത സംഘത്തിന്റെ മുൻനിരയിലായിരുന്നു കനകലത. നെഞ്ചിൽ വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ചു കയറിയപ്പോഴും അവൾ ദേശീയപതാക കൈവിട്ടില്ല. മണ്ണിലേക്കു പതാക വീഴാനും സമ്മതിച്ചില്ല. മറ്റൊരു സമര നായകനായ മുകുന്ദ് കാക്കോടി കനകലതയില്‍നിന്ന് പതാക ഏറ്റു വാങ്ങും വരെ അത് നെഞ്ചോടു ചേർത്തു വച്ചു അവൾ. എന്നാൽ പതാകയുമായി മുന്നേറിയ മുകുന്ദിനെയും പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. സമരഭൂമിയിൽ കനകലതയും മുകുന്ദും വീരചമരം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷേ അന്നു വൈകിട്ടോടെതന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സംഘം ഗോപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി.

കനകലതയുടെ ഭൗതികശരീരം സ്വന്തം വീട്ടിലാണു സംസ്കരിച്ചത്. അവളുടെ ചിതയിൽ ബാക്കിയായത് ഒരു പിടി ചാരമായിരുന്നെങ്കിലും അവൾ ആളിക്കത്തിച്ച വിപ്ലവത്തിന്റെ തീ അതിനോടകം അസം ജനതയുടെ നെഞ്ചിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹം കത്തിപ്പടർത്തിയിരുന്നു. അസമിലെ ഓരോ വീട്ടിലും പരിചിതമാണ് കനകലതയെന്ന ‘ബീർബലയുടെ’ (ധീരവനിത) പേര്. അതുപക്ഷേ അധികം സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 1997ൽ ഇന്ത്യൻ തീര സംരക്ഷണ സേന പുതിയ കപ്പലിനു പേരു തേടിയപ്പോൾ അതെത്തി നിന്നത് കനകലതയിലായിരുന്നു. 2011ൽ കനകലതയുടെ പേരിൽ ഗോപുരിൽ ഒരുദ്യാനവും അവിടെ ത്രിവർണപതാകയേന്തിയ ആ ധീരവനിതയുടെ ഒരു പ്രതിമയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ‘പൂരബ് കി ആവാസ്’ അഥവാ കിഴക്കിന്റെ ശബ്ദം എന്ന പേരിൽ കനകലതയെപ്പറ്റി സിനിമയും അസമിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു.

17 വർഷമേ നീണ്ടുള്ളൂ കനകലതയുടെ ജീവിതം.

എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ മറക്കാത്ത ഒരു കനലായി അതിന്നും ആളിക്കത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീറുറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ...

