ദേശീയപതാകയോട് അനാദരവ്; സിപിഎം പരാതിയിൽ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദേശീയപതാകയോട് അനാദരവ് കാട്ടിയെന്ന പരാതിയില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പതാക തലതിരിച്ച് ഉയര്‍ത്തിയെന്ന സിപിഎം പരാതിയിലാണു നടപടി.



ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസില്‍ ആദ്യം ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തിയത് തലതിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പതാക താഴ്ത്തി ശരിയായി ഉയര്‍ത്തി. കെ.സുരേന്ദ്രനാണ് പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്. ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്താന്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫിസിന് മുന്നില്‍ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെല്ലാം അണിനിരന്നിരുന്നു.

ചരടില്‍ കോര്‍ത്ത പതാക സുരേന്ദ്രന്‍ ഉയര്‍ത്തി തുടങ്ങി. രണ്ടടിയോളം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ പച്ചനിറം മുകളിലും കുങ്കുമം താഴെയുമായിരുന്നു. തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പതാക വലിച്ചുതാഴ്ത്തി. ഒടുവില്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

English Summary : Case registered against K Surendran for hoisting national flag upside down