തിരുവനന്തപുരം ∙ ജില്ലയിൽ യുവതിക്ക് രണ്ടു ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ഒരുമിച്ച് കുത്തിവച്ച് അധികൃതരുടെ ഗുരുതര അനാസ്ഥ. മലയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് അന്തിയൂർക്കോണം സ്വദേശിനിയായ യുവതിക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വാക്സീൻ നൽകിയത്.



അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട യുവതി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അതേസമയം, രണ്ട് ഡോസ് കുത്തിവയ്പെടുത്തത് രണ്ടു നഴ്സുമാരാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ.ഷീജ വിശദീകരിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കും മുൻപ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുത്തിവയ്പെടുത്തില്ലെന്നാണ് യുവതി പറഞ്ഞത്. സൂപ്രണ്ടിന്റെ വാദം നിഷേധിച്ച യുവതിയുടെ അമ്മ, നഴ്സിന് പിഴവു പറ്റിയതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

