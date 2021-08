തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്രമക്കേടുകള്‍ തടയുന്നതിന് സമഗ്ര മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി സഹകരണ മേഖല. കരുവന്നൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നടന്ന പണാപഹരണ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം വ്യാപകമായതോടെയാണു പരിഷ്‌കരണത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയില്‍, ക്രിമിനല്‍ സ്വഭാവമുള്ള ക്രമക്കേടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ പൊലീസിനെയോ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെയോ അറിയിച്ച് അടിയന്തരമായി കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനു സഹകരണ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തും. സഹകരണ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷിക്കുന്ന പരാതികളിലും കേസുകളിലും ക്രിമിനല്‍ നടപടി പ്രകാരം കോടതിയില്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയും നിയമത്തിലുണ്ടാകും.

കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലെ പരിശോധനകള്‍ക്ക് പുറമെ മിന്നല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്കുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യവിലോപവും നടപടി ക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചയും ഗൗരവ കുറ്റമായി കാണുകയും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്‍സ്‌പെക്‌ഷന്‍ പെര്‍ഫോമ പരിഷ്‌കരിക്കും. സഹകരണ വകുപ്പിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ്‍ പുതുക്കും.

1981ലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ്‍ അംഗീകരിച്ചത്. സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും ജോലിഭാരത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ്‍ പുതുക്കുക. താലൂക്ക്, ജനറല്‍ വിഭാഗം ഓഫിസുകളിലെ യൂണിറ്റ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ ഫീല്‍ഡ് ജോലികളില്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കും.

ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവ് നികത്തും. ഇതിനായി കൂടുതല്‍ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. താലൂക്ക് തല യൂണിറ്റുകള്‍ സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. സഹകരണ സംഘം ഓഫിസിലെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഒരു സ്ഥലത്തു നിയോഗിക്കില്ല. വകുപ്പ് ഓഡിറ്റര്‍മാരെ മൂന്നു വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതലും തുടരാന്‍ അനുവദിക്കില്ല.

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും. സ്ഥലംമാറ്റ നിബന്ധനകള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ടേം മാത്രമാക്കിയേക്കും. അഴിമതി രഹിതവും സുതാര്യവുമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് തയാറാക്കുന്നത്.

