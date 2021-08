‘ദേശീയപതാകയെ അവഹേളിച്ചു’; എകെജി സെന്ററിലെ പതാക ഉയർത്തലിനെതിരെ പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെന്ററിൽ പതാക ഉയർത്തിയത് ദേശീയപതാകയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണെന്നും ഫ്ലാഗ് കോഡിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി. നിയമവിദ്യാർഥി അജ്മൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

ദേശീയപതാകയോടൊപ്പം അതേ ഉയരത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു പതാകയും സ്ഥാപിക്കരുത് എന്നിരിക്കെ ഇതിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സിപിഎമ്മിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

