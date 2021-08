വിജിലൻസ് നേരത്തെ അന്വേഷിച്ചത്: ആരിഫിനെ തള്ളി സജി ചെറിയാനും റിയാസും

തിരുവനന്തപുരം∙ ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിലെ അപാകത വിജിലന്‍സ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന എ.എം.ആരിഫ് എംപിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാനും മുഹമ്മദ് റിയാസും. ആരിഫിന്‍റെ ആവശ്യപ്രകാരം സുധാകരന്‍റെ കാലത്ത് വിജിലന്‍സ് അന്വേഷിച്ചതാണെന്ന് സജി ചെറിയാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജി. സുധാകരന്റെ കാലത്തെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാണ്. സുധാകരന്‍ നടപ്പാക്കിയത് എല്‍ഡിഎഫ് നയമാണെന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസും പറഞ്ഞു. മറ്റെന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണോയെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, ദേശീയപാത നിര്‍മാണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കാനാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്ന് എ.എം.ആരിഫ് എംപി പ്രതികരിച്ചു. ഏതു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പൊതുമരാമത്തു മന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞത് എതിര്‍ക്കുന്നില്ല. തന്റെ നിലപാട് പാര്‍ട്ടിക്ക് പരിശോധിക്കാമെന്നും ആരിഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Saji Cherian and Mohammed Riyas Against AM Ariff