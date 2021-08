ദേശീയപതാക ആദ്യം ഉയർത്തിയതു തലതിരിച്ച്; വെട്ടിലായി കെ.സുരേന്ദ്രൻ- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തിയതില്‍ ബിജെപിക്ക് അബദ്ധം പിണഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസില്‍ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യം പതാക ഉയര്‍ത്തിയത് തലതിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അബദ്ധം മനസ്സിലായ ഉടന്‍ തിരുത്തി.



സുരേന്ദ്രനൊപ്പം മുൻ എംഎൽഎ ഒ.രാജഗോപാൽ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉയർത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ പതാക തല തിരിച്ചാണു കെട്ടിയിരുന്നത്.

ഒരു മീറ്ററോളം ഉയർത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ ഇക്കാര്യം നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെ കയറിന്റെ മറുവശത്തു പിടിച്ചു താഴ്ത്തി കൊടി ശരിയാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഉയർത്തി.

English Summary: K. Surendran in trouble for hoisting tri colour flag upside down