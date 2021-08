കാബൂൾ ∙ തലസ്ഥാന നഗരമായ കാബൂളും പിടിച്ചടക്കിയ താലിബാൻ, ‘ഔദ്യോഗികമായി’ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അധികാര തലപ്പത്തേക്ക്. അഫ്ഗാന്റെ പേര് ‘ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ’ എന്നാക്കി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു താലിബാൻ അറിയിച്ചു. നേരത്തേ, യുഎസ് താലിബാനെ പുറത്താക്കുന്നതിനു മുൻപ് അഫ്ഗാന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നാകും പ്രഖ്യാപനം. കാബൂളിലെ 11 ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തെന്നും താലിബാൻ വക്താക്കൾ വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അഫ്ഗാനിൽ ഭരണനിയന്ത്രണത്തിനു മൂന്നംഗ താൽക്കാലിക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. താലിബാൻ പ്രതിനിധിയും സമിതിയിലുണ്ടെന്നാണു സൂചന. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കർസായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു സമിതി. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് നിർത്തി. സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂവെന്നു നാറ്റോ അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജ്യംവിട്ട് തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോയെന്നാണു വിവരം. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. താലിബാൻ നേതാവ് മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദര്‍ അഫ്ഗാന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹവും നിലനിൽക്കുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിൽരണ്ടു പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കിയാണു താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തിയത്. ഗസ്നി അടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവിശ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളും ഹെറാത്ത് ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുമെല്ലാം താലിബാന്റെ അധീനതയിലായി. അധികാരം കൈമാറില്ലെന്നും താലിബാൻ തലസ്ഥാനത്തു പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച അഷ്റഫ് ഗനി, നാലു വശങ്ങളിൽനിന്നും താലിബാൻ വളഞ്ഞപ്പോൾ നിലനിൽപ്പില്ലാതെ തീരുമാനം മാറ്റി. സമാധാനപരമായ അധികാര കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അബ്ദുൽ സത്താർ മിർസാക്‌വാൽ പറഞ്ഞത്.

അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിത വേഗത്തിലാണു താലിബാന്‍ കാബൂളിലെത്തിയത്. ഭരണകൂടത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതിയ മസാരെ ഷെരീഫും ജലാലാബാദും അനായാസേന താലിബാന്‍ കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ അഫ്ഗാന്റെ വിധി വ്യക്തമായിരുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നാണു താലിബാൻ വക്താക്കൾ പറയുന്നത്. 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ 20 വർഷം മുൻപ് യുഎസ് കാബൂളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണു താലിബാനെ. പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണു തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് ഇവർ ഇരച്ചുകയറുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും.

അഫ്ഗാന്‍ പതനത്തിന്റെ നാളുകള്‍:

2021 ഏപ്രില്‍ 14

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ സേനാ പിന്‍മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മേയ് ഒന്നിനും സെപ്റ്റംബര്‍ 11നും ഇടയില്‍ സേനാപിന്‍മാറ്റം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും ബൈഡന്‍.

മേയ് 4

അഫ്ഗാന്‍ സേനയ്ക്കുനേരെ താലിബാന്‍ ആക്രമണം തുടങ്ങി

മേയ് 11

കാബൂളിനോടു ചേര്‍ന്ന നെര്‍ക് ജില്ല താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

ജൂണ്‍ 7

34 പ്രവിശ്യകളില്‍ 26 എണ്ണത്തിലും താലിബാന്‍ ആക്രമണം

ജൂണ്‍ 22

വടക്കന്‍ പ്രവിശ്യകള്‍ ശക്തമായ ആക്രമണം, 50 ജില്ലകള്‍ താലിബാന്‍ പിടിച്ചു

ജൂലൈ 2

യുഎസ് സേന പ്രധാനവ്യോമതാവളമായ ബാഗ്രാമില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറി

ജൂലൈ 5

സമാധാന ഉടമ്പടി ഓഗസ്റ്റില്‍ കൈമാറാമെന്നു താലിബാന്‍

ജൂലൈ 21

അഫ്ഗാനിലെ പകുതിയോളം ജില്ലകള്‍ താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലായി

ജൂലൈ 25

താലിബാന്‍ നീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ഭീകരരുടെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമാക്രമണം

ഓഗസ്റ്റ് 6

സരണ്‍ജ് പ്രവിശ്യ താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

ഓഗസ്റ്റ് 13

രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വലിയ നഗരങ്ങളായ കാണ്ഡഹാറും ഹെറാത്തും പിടിച്ചെടുത്തു

ഓഗസ്റ്റ് 14

താലിബാന്‍ കാബൂളിലെത്തി. വടക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് മേഖലകളിലെ പ്രവിശ്യകള്‍ പൂര്‍ണായി താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തില്‍.

