പ്രണയവിവാഹം, ജന്മദിനത്തിൽ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ; സ്ത്രീധന പീഡനമെന്ന് പരാതി

തൃശൂര്‍ ∙ ചെറുതുരുത്തിയില്‍ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ സ്ത്രീധന പീഡനം മൂലമാണെന്ന് പരാതി. ഭര്‍ത്താവിനും വീട്ടുകാര്‍ക്കുമെതിരെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പരാതി നല്‍കി. ശനിയാഴ്ചയാണ് ചെറുതുരുത്തി സ്വദേശി കൃഷ്ണപ്രഭ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ശിവരാജ്, കൃഷ്ണപ്രഭ

പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു കൃഷ്ണപ്രഭയുടെ മരണം. 3 വർഷം മുൻപാണു ചെറുതുരുത്തി പുതുശ്ശേരി കുട്ടന്റെയും രാധയുടെയും മകൾ കൃഷ്ണപ്രഭയെ ശിവരാജ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. സഹപാഠികളായിരുന്ന ഇവരുടേതു പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ താൽപര്യ പ്രകാരമല്ലാതെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ പിന്നീട് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത്.

English Summary : Complaint that the suicide of 24 year old woman is due to dowry harassment